Куриные рулетики с начинкой — шикарное блюдо на праздничный стол, которое съедят первым

Куриные рулетики с начинкой — простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить на праздничный стол или для семейного ужина. Этот рецепт легко запоминается и быстро готовится.
Ингредиенты:
Процесс приготовления:
Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.
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