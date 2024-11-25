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Куриные рулетики с начинкой — шикарное блюдо на праздничный стол, которое съедят первым

1:01
Еда

Куриные рулетики с начинкой — простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить на праздничный стол или для семейного ужина. Этот рецепт легко запоминается и быстро готовится.

Рулетики
Фото: freepik.com by wirestock, PDM
Рулетики

Ингредиенты:

  • 600 г куриного филе;
  • 200 г сливочного сыра;
  • 20 г свежей петрушки;
  • 80 г муки;
  • 3-4 яйца;
  • соль и перец по вкусу;
  • растительное масло для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Разрежьте куриное филе вдоль на три полоски и отбейте их. Посолите и поперчите.
  2. Смешайте сливочный сыр с рубленой петрушкой и намажьте этой смесью отбитое филе.
  3. Сверните филе в рулетики. Если они получились большими, разрежьте их пополам.
  4. Обмакните рулетики в муку, затем во взбитые яйца и обжарьте с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки.
  5. Подавайте горячими, украсив зеленью или овощами.

Уточнения

Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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