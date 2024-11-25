Куриные рулетики с начинкой — шикарное блюдо на праздничный стол, которое съедят первым

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриные рулетики с начинкой — простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить на праздничный стол или для семейного ужина. Этот рецепт легко запоминается и быстро готовится.

Фото: freepik.com by wirestock, PDM Рулетики

Ингредиенты:

600 г куриного филе;

200 г сливочного сыра;

20 г свежей петрушки;

80 г муки;

3-4 яйца;

соль и перец по вкусу;

растительное масло для жарки.

Процесс приготовления:

Разрежьте куриное филе вдоль на три полоски и отбейте их. Посолите и поперчите. Смешайте сливочный сыр с рубленой петрушкой и намажьте этой смесью отбитое филе. Сверните филе в рулетики. Если они получились большими, разрежьте их пополам. Обмакните рулетики в муку, затем во взбитые яйца и обжарьте с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки. Подавайте горячими, украсив зеленью или овощами.

Уточнения

Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.

