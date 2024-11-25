Ленивые вареники с картошкой по этому рецепту получаются мягкими и нежными, а готовятся просто

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Пышные вареники на картофеле с мягким и нежным вкусом — идеальный вариант для семейного ужина. Этот простой рецепт не займёт много времени, а аромат жареного лука, нежный сливочный вкус и пышные вареники порадуют всех домочадцев.

Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, CC BY 4.0 Ленивые вареники

Ингредиенты:

очищенный картофель — 600 г;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу;

мягкое сливочное масло — 30 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 400-450 г;

сливочное масло или сметана для подачи;

жареный репчатый лук для подачи.

Приготовление:

Отварите картофель в подсоленной воде, слейте воду и разомните его до состояния пюре, добавив кусочек мягкого сливочного масла. Остудите пюре до тёплого состояния и добавьте соль, перец и яйца. Тщательно перемешайте. Постепенно добавляйте просеянную муку и замесите мягкое и нежное тесто. Разделите тесто на четыре части, три из которых отложите в сторону, а одну раскатайте в длинную колбаску и нарежьте на кусочки. Отварите вареники в подсоленной кипящей воде в течение 3-5 минут.

Подавайте вареники с жареным луком и сметаной, добавив немного сливочного масла.

Уточнения

Ленивые вареники могут рассматриваться как разновидность обычных вареников, не требующая долгой лепки, либо как отдельное блюдо.



Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

