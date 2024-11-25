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Ленивые вареники с картошкой по этому рецепту получаются мягкими и нежными, а готовятся просто

1:19
Еда

Пышные вареники на картофеле с мягким и нежным вкусом — идеальный вариант для семейного ужина. Этот простой рецепт не займёт много времени, а аромат жареного лука, нежный сливочный вкус и пышные вареники порадуют всех домочадцев.

Ленивые вареники
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, CC BY 4.0
Ленивые вареники

Ингредиенты:

  • очищенный картофель — 600 г;
  • соль и чёрный молотый перец — по вкусу;
  • мягкое сливочное масло — 30 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 400-450 г;
  • сливочное масло или сметана для подачи;
  • жареный репчатый лук для подачи.

Приготовление:

  1. Отварите картофель в подсоленной воде, слейте воду и разомните его до состояния пюре, добавив кусочек мягкого сливочного масла.
  2. Остудите пюре до тёплого состояния и добавьте соль, перец и яйца. Тщательно перемешайте.
  3. Постепенно добавляйте просеянную муку и замесите мягкое и нежное тесто.
  4. Разделите тесто на четыре части, три из которых отложите в сторону, а одну раскатайте в длинную колбаску и нарежьте на кусочки.
  5. Отварите вареники в подсоленной кипящей воде в течение 3-5 минут.

Подавайте вареники с жареным луком и сметаной, добавив немного сливочного масла.

Уточнения

Ленивые вареники могут рассматриваться как разновидность обычных вареников, не требующая долгой лепки, либо как отдельное блюдо. 

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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