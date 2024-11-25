Ленивые вареники с картошкой по этому рецепту получаются мягкими и нежными, а готовятся просто

Пышные вареники на картофеле с мягким и нежным вкусом — идеальный вариант для семейного ужина. Этот простой рецепт не займёт много времени, а аромат жареного лука, нежный сливочный вкус и пышные вареники порадуют всех домочадцев.
Ингредиенты:
Приготовление:
Подавайте вареники с жареным луком и сметаной, добавив немного сливочного масла.
Ленивые вареники могут рассматриваться как разновидность обычных вареников, не требующая долгой лепки, либо как отдельное блюдо.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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