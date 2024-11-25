Как сделать начинку для пирогов из капусты, которая будет таять во рту? Раскрываем секрет

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Мы расскажем вам, как приготовить простую и очень вкусную начинку для пирогов из капусты. Последний этап приготовления этой начинки довольно необычный!

Фото: commons.wikimedia.org by Nikola Smolenski, CC BY-SA 3.0 капуста

Для приготовления начинки нам понадобятся:

капуста — 600 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

яйца — 2 шт.;

молоко — 2 ст. л.;

растительное масло — для жарки.

Капустная начинка для пирогов готовится следующим образом:

В разогретую сковороду налейте растительное масло, добавьте мелко нарезанный лук и пассируйте его 1 минуту. Добавьте натёртую на крупной тёрке морковь и перемешайте. Высыпьте нашинкованную капусту и тушите овощи до мягкости, периодически помешивая. В конце добавьте соль и чёрный молотый перец по вкусу. В отдельной миске смешайте 2 яйца и 2 столовые ложки молока. Вылейте яичную смесь в овощи и хорошо перемешайте. Тушите до готовности (1-2 минуты), затем выключите плиту.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.



Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

