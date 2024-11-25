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Как сделать начинку для пирогов из капусты, которая будет таять во рту? Раскрываем секрет

1:09
Еда

Мы расскажем вам, как приготовить простую и очень вкусную начинку для пирогов из капусты. Последний этап приготовления этой начинки довольно необычный!

капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Nikola Smolenski, CC BY-SA 3.0
капуста

Для приготовления начинки нам понадобятся:

  • капуста — 600 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • яйца — 2 шт.;
  • молоко — 2 ст. л.;
  • растительное масло — для жарки.

Капустная начинка для пирогов готовится следующим образом:

  1. В разогретую сковороду налейте растительное масло, добавьте мелко нарезанный лук и пассируйте его 1 минуту.
  2. Добавьте натёртую на крупной тёрке морковь и перемешайте.
  3. Высыпьте нашинкованную капусту и тушите овощи до мягкости, периодически помешивая.
  4. В конце добавьте соль и чёрный молотый перец по вкусу.
  5. В отдельной миске смешайте 2 яйца и 2 столовые ложки молока.
  6. Вылейте яичную смесь в овощи и хорошо перемешайте.
  7. Тушите до готовности (1-2 минуты), затем выключите плиту.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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