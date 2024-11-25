Ароматные и сладкие яблочные пышки готовятся всего за несколько минут

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Яблочные пышки — это вкусное и ароматное блюдо, которое готовится быстро и просто. Кстати, такие пышки можно приготовить не только с яблоками, но и, например, с бананами.

Фото: commons.wikimedia.org by Consell Comarcal del Baix Empordà, CC BY-SA 2.0 Пончики

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

молоко — 300 мл;

яйца — 2 штуки;

сахар — 30 г;

соль — щепотка;

ванилин — щепотка;

растопленное сливочное масло — 70 г;

разрыхлитель — 6 г (1,5 чайных ложки с горкой);

мука — 300 г.

для начинки яблоки — 3 штуки.

Процесс приготовления:

Смешайте просеянную муку (300 г) с разрыхлителем (6 г) и отставьте в сторону. В другой миске взбейте яйца, сахар, ванилин и соль. Добавьте молоко (300 мл) и растопленное сливочное масло (70 г). Тщательно перемешайте ингредиенты венчиком. Добавьте смесь муки и разрыхлителя к яично-молочной массе и перемешайте до получения однородного теста, похожего на тесто для оладий. Очистите яблоки от кожуры и нарежьте их кружочками толщиной от 0,5 до 1 см. Удалите сердцевину из каждого кусочка яблока, чтобы получилась заготовка для пышек. Окуните каждый кусочек яблока в тесто, стараясь покрыть его со всех сторон. Выложите пышки на сковороду, смазанную растительным маслом, и обжарьте их с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне. При желании посыпьте готовые пышки сахарной пудрой и молотой корицей.

Уточнения

По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.



Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

