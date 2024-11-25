Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
26-местный Ford превратился в пиратский корабль на колёсах
Как сделать начинку для пирогов из капусты, которая будет таять во рту? Раскрываем секрет
Археологи обнаружили 7500-летний яд для охоты древних людей
Как хлеб влияет на мозг: открытие учёных
Игрок Спартака рассказал, как относится к чемпионской гонке команды
Как шишки помогают сохранять влагу в почве
В Херсонской области построят три современных комплекса по переработке урожая
Россия и Турция гармонизируют стандарты Muslim Friendly в туризме
Лучшие аптечные продукты для восстановления секущихся кончиков волос

Ароматные и сладкие яблочные пышки готовятся всего за несколько минут

1:41
Еда

Яблочные пышки — это вкусное и ароматное блюдо, которое готовится быстро и просто. Кстати, такие пышки можно приготовить не только с яблоками, но и, например, с бананами.

Пончики
Фото: commons.wikimedia.org by Consell Comarcal del Baix Empordà, CC BY-SA 2.0
Пончики

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • молоко — 300 мл;
  • яйца — 2 штуки;
  • сахар — 30 г;
  • соль — щепотка;
  • ванилин — щепотка;
  • растопленное сливочное масло — 70 г;
  • разрыхлитель — 6 г (1,5 чайных ложки с горкой);
  • мука — 300 г.
  • для начинки яблоки — 3 штуки.

Процесс приготовления:

  1. Смешайте просеянную муку (300 г) с разрыхлителем (6 г) и отставьте в сторону.
  2. В другой миске взбейте яйца, сахар, ванилин и соль. Добавьте молоко (300 мл) и растопленное сливочное масло (70 г).
  3. Тщательно перемешайте ингредиенты венчиком.
  4. Добавьте смесь муки и разрыхлителя к яично-молочной массе и перемешайте до получения однородного теста, похожего на тесто для оладий.
  5. Очистите яблоки от кожуры и нарежьте их кружочками толщиной от 0,5 до 1 см.
  6. Удалите сердцевину из каждого кусочка яблока, чтобы получилась заготовка для пышек.
  7. Окуните каждый кусочек яблока в тесто, стараясь покрыть его со всех сторон.
  8. Выложите пышки на сковороду, смазанную растительным маслом, и обжарьте их с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне.
  9. При желании посыпьте готовые пышки сахарной пудрой и молотой корицей.

Уточнения

По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как окрас шерсти влияет на характер кошки
Домашние животные
Как окрас шерсти влияет на характер кошки Аудио 
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Еда и рецепты
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Популярное
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!

Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Мария Погребняк рассказала, какие обязанности по уходу за ребёнком взял на себя её муж
Самолёт Ту-214. Российский среднемагистральный лайнер впервые поднялся в воздух! Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии
Секреты приготовления настоящего хрена без помидоров, чеснока и лишних добавок
Делайте это, и вы легко избавитесь от луковой мухи
Делайте это, и вы легко избавитесь от луковой мухи
Последние материалы
Собака начала подёргиваться во сне: о каких заболеваниях надо задуматься хозяевам
Как приготовить ароматный сырный суп с шампиньонами и фаршем
Прыщи на лице не извести чехардой со средствами по уходу: о чем стоит задуматься девушкам при акне
Тренер дала пять рекомендаций, как грамотно сбросить лишний вес до новогодних праздников
Высокая стоимость поездок остаётся главной проблемой туризма в Японию
Европейский банк отказал Украине в помощи из-за олигарха
Сахарский камень рассказал учёным о существовании жизни на Марсе
Россиянка с детьми шесть лет жила на Бали нелегально — семью депортировали
Длительное сидение: скрытая угроза тромбоза
Ароматные и сладкие яблочные пышки готовятся всего за несколько минут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.