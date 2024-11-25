Ароматные и сладкие яблочные пышки готовятся всего за несколько минут
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Яблочные пышки — это вкусное и ароматное блюдо, которое готовится быстро и просто. Кстати, такие пышки можно приготовить не только с яблоками, но и, например, с бананами.
Фото: commons.wikimedia.org by Consell Comarcal del Baix Empordà, CC BY-SA 2.0
Пончики
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- молоко — 300 мл;
- яйца — 2 штуки;
- сахар — 30 г;
- соль — щепотка;
- ванилин — щепотка;
- растопленное сливочное масло — 70 г;
- разрыхлитель — 6 г (1,5 чайных ложки с горкой);
- мука — 300 г.
- для начинки яблоки — 3 штуки.
Процесс приготовления:
- Смешайте просеянную муку (300 г) с разрыхлителем (6 г) и отставьте в сторону.
- В другой миске взбейте яйца, сахар, ванилин и соль. Добавьте молоко (300 мл) и растопленное сливочное масло (70 г).
- Тщательно перемешайте ингредиенты венчиком.
- Добавьте смесь муки и разрыхлителя к яично-молочной массе и перемешайте до получения однородного теста, похожего на тесто для оладий.
- Очистите яблоки от кожуры и нарежьте их кружочками толщиной от 0,5 до 1 см.
- Удалите сердцевину из каждого кусочка яблока, чтобы получилась заготовка для пышек.
- Окуните каждый кусочек яблока в тесто, стараясь покрыть его со всех сторон.
- Выложите пышки на сковороду, смазанную растительным маслом, и обжарьте их с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне.
- При желании посыпьте готовые пышки сахарной пудрой и молотой корицей.
Уточнения
По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.
Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру