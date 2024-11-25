Не забываем про витамины даже в конце осени: простая закуска из болгарского перца и брынзы

Эта изысканная закуска станет прекрасным дополнением к вашему праздничному столу или повседневной трапезе. Сочетание нежного вкуса солёной брынзы и яркого хруста сладкого перца никого не оставит равнодушным. Попробуйте этот простой рецепт и наслаждайтесь неповторимым вкусом и сочностью!
Ингредиенты:
Приготовление:
Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
Бры́нза (рум. brânză) — рассольный сыр, изготавливаемый из козьего или овечьего молока.
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Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!