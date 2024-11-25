Не забываем про витамины даже в конце осени: простая закуска из болгарского перца и брынзы

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Еда

Эта изысканная закуска станет прекрасным дополнением к вашему праздничному столу или повседневной трапезе. Сочетание нежного вкуса солёной брынзы и яркого хруста сладкого перца никого не оставит равнодушным. Попробуйте этот простой рецепт и наслаждайтесь неповторимым вкусом и сочностью!

Фаршированный болгарский перец
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM
Фаршированный болгарский перец

Ингредиенты:

  • 2 болгарских перца;
  • 1 помидор;
  • 150 г брынзы;
  • 3 зубчика чеснока;
  • зелень петрушки и укропа;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Брынзу размять до однородной массы (это можно сделать толкушкой).
  2. Помидор очистить от кожицы и семян, также растолочь.
  3. Смешать сыр и томатную массу с измельчённым чесноком и мелко нарезанной зеленью.
  4. Перец нарезать кольцами и выложить на блюдо.
  5. Наполнить кольца перца начинкой.
  6. Поставить закуску в холодильник на 2 часа.
  7. Подавать охлаждённым.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
 

Бры́нза (рум. brânză) — рассольный сыр, изготавливаемый из козьего или овечьего молока.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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