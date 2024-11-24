Как сделать куриные ножки вкусными: рецепты на любой случай

Куриные ножки — это универсальный и вкусный продукт, который можно приготовить множеством способов. Они отличаются хорошей сочностью и благородным вкусом, что делает их идеальным выбором для буднего ужина или праздничного стола.
Ингредиенты:
- Разогрейте духовку до 200°C.
- На противень выложите картофель, посолите и сбрызните оливковым маслом. Сверху разместите замаринованные ножки.
- Запекайте в предварительно разогретой духовке около 40-50 минут, периодически поливая ножки образовавшимся соком. Если хотите, чтобы ножки были более золотистыми, за 10-15 минут до готовности уберите фольгу.
Подача: подавайте куриные ножки горячими с картофельным гарниром и свежими овощами.
Ингредиенты:
- Разогрейте гриль до средней температуры.
- Выложите ножки на решётку и готовьте по 15-20 минут с каждой стороны, периодически поливая оставшимся маринадом.
Подача: подавайте куриные ножки с салатом из свежих овощей или с гарниром из риса.
Ингредиенты:
Куриные ножки — это простое и доступное блюдо, которое можно легко адаптировать под разные вкусовые предпочтения. Будь то запекание с картофелем, приготовление на гриле с медом или в соусе терияки, вы всегда сможете порадовать своих близких вкусными и сочными угощениями. Пробуйте разные рецепты, экспериментируйте с добавками и создавайте свои кулинарные шедевры! Приятного аппетита!
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