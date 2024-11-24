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Как сделать куриные ножки вкусными: рецепты на любой случай

3:39
Еда

Куриные ножки — это универсальный и вкусный продукт, который можно приготовить множеством способов. Они отличаются хорошей сочностью и благородным вкусом, что делает их идеальным выбором для буднего ужина или праздничного стола. 

Запечённые куриные ножки с овощами
Фото: commons.wikimedia.org by Anish1321, CC BY-SA 4.0
Запечённые куриные ножки с овощами

Рецепт 1: куриные ножки запечённые в духовке с картофелем

Ингредиенты:

  • 1 кг куриных ножек
  • 1 кг картофеля
  • 3-4 зубчика чеснока
  • Оливковое масло — 3-4 столовые ложки
  • Соль, перец, паприка и любимые травы по вкусу (тимьян, розмарин и др.)

Приготовление:

  1. Подготовка ингредиентов: Куриные ножки промойте и обсушите. Картофель очистите и нарежьте на крупные дольки.
  2. Маринация: В глубокой миске смешайте оливковое масло, соль, перец, паприку и мелко нарезанный чеснок. Выложите куриные ножки в маринад и оставьте на 30-60 минут.
  3. Запекание:

   - Разогрейте духовку до 200°C.
   - На противень выложите картофель, посолите и сбрызните оливковым маслом. Сверху разместите замаринованные ножки.
   - Запекайте в предварительно разогретой духовке около 40-50 минут, периодически поливая ножки образовавшимся соком. Если хотите, чтобы ножки были более золотистыми, за 10-15 минут до готовности уберите фольгу.

Подача: подавайте куриные ножки горячими с картофельным гарниром и свежими овощами.

Рецепт 2: куриные ножки гриль с медом и соевым соусом

Ингредиенты:

  • 1 кг куриных ножек
  • 4 столовые ложки меда
  • 4 столовые ложки соевого соуса
  • 2 зубчика чеснока
  • Сок половины лимона
  • Чёрный перец и специи по вкусу

Приготовление:

  1. Маринация: В миске смешайте мед, соевый соус, сок лимона, измельчённый чеснок и специи. Замаринуйте куриные ножки в полученной смеси на 1-4 часа (можно оставить на ночь в холодильнике).
  2. Приготовление на гриле:

   - Разогрейте гриль до средней температуры.
   - Выложите ножки на решётку и готовьте по 15-20 минут с каждой стороны, периодически поливая оставшимся маринадом.

Подача: подавайте куриные ножки с салатом из свежих овощей или с гарниром из риса.

Рецепт 3: куриные ножки в соусе терияки

Ингредиенты:

  • 1 кг куриных ножек
  • 100 мл соуса терияки
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • 1 столовая ложка кунжутных семян
  • Зелёный лук для подачи

Приготовление:

  • Подготовка: Куриные ножки обжарьте на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета с обеих сторон.
  • Добавление соуса: Влейте соус терияки на сковороду и тушите ножки на среднем огне около 20-30 минут, периодически переворачивая, чтобы они хорошо пропитались соусом.
  • Подача: Подавайте куриные ножки, посыпав кунжутными семенами и нарезанным зеленым луком.

Куриные ножки — это простое и доступное блюдо, которое можно легко адаптировать под разные вкусовые предпочтения. Будь то запекание с картофелем, приготовление на гриле с медом или в соусе терияки, вы всегда сможете порадовать своих близких вкусными и сочными угощениями. Пробуйте разные рецепты, экспериментируйте с добавками и создавайте свои кулинарные шедевры! Приятного аппетита!

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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