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Беспроигрышное блюдо для семейного ужина — аппетитное жаркое по-домашнему

1:46
Еда

Жаркое по-домашнему — это традиционное блюдо, которое готовится из мяса, картошки, других овощей по выбору и специй. Оно идеально подходит для уютного семейного вечера или дружеской встречи.

Жаркое
Фото: openverse.org by avlxyz, CC BY-SA 2.0
Жаркое

Для приготовления жаркого по-домашнему вам потребуются следующие ингредиенты:

  • мясо (свинина, говядина или телятина) — 500 г;
  • картофель — 8 штук;
  • лук репчатый — 150 г;
  • морковь — 100 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • томатная паста — 1 столовая ложка;
  • мука — 1 столовая ложка;
  • растительное масло — 1 столовая ложка;
  • вода — 2 стакана;
  • соль, перец и другие специи — по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Нарежьте мясо на кусочки и выложите его в глубокую сковороду с разогретым растительным маслом. Обжаривайте мясо на сильном огне в течение 15 минут, периодически помешивая.
  2. Добавьте к мясу нарезанные морковь, лук и чеснок. Перемешайте и продолжайте обжаривать ещё 5-7 минут.
  3. Затем добавьте нарезанный картофель и капусту, нарезанные крупными кубиками. Залейте водой, добавьте соль, перец и другие специи по вкусу.
  4. Тушите жаркое на среднем огне под крышкой в течение 40 минут, периодически помешивая. Сначала тушите на сильном огне 10 минут, затем уменьшите огонь и тушите ещё 30 минут.
  5. В конце приготовления добавьте томатную пасту и муку, разведённую в небольшом количестве воды. Перемешайте и тушите ещё 5-7 минут.
    Подавайте жаркое горячим, украсив зеленью.

Уточнения

Жарко́е — мясное блюдо, фактически — жареное мясо.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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