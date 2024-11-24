Беспроигрышное блюдо для семейного ужина — аппетитное жаркое по-домашнему
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Жаркое по-домашнему — это традиционное блюдо, которое готовится из мяса, картошки, других овощей по выбору и специй. Оно идеально подходит для уютного семейного вечера или дружеской встречи.
Фото: openverse.org by avlxyz, CC BY-SA 2.0
Жаркое
Для приготовления жаркого по-домашнему вам потребуются следующие ингредиенты:
- мясо (свинина, говядина или телятина) — 500 г;
- картофель — 8 штук;
- лук репчатый — 150 г;
- морковь — 100 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- томатная паста — 1 столовая ложка;
- мука — 1 столовая ложка;
- растительное масло — 1 столовая ложка;
- вода — 2 стакана;
- соль, перец и другие специи — по вкусу.
Процесс приготовления:
- Нарежьте мясо на кусочки и выложите его в глубокую сковороду с разогретым растительным маслом. Обжаривайте мясо на сильном огне в течение 15 минут, периодически помешивая.
- Добавьте к мясу нарезанные морковь, лук и чеснок. Перемешайте и продолжайте обжаривать ещё 5-7 минут.
- Затем добавьте нарезанный картофель и капусту, нарезанные крупными кубиками. Залейте водой, добавьте соль, перец и другие специи по вкусу.
- Тушите жаркое на среднем огне под крышкой в течение 40 минут, периодически помешивая. Сначала тушите на сильном огне 10 минут, затем уменьшите огонь и тушите ещё 30 минут.
- В конце приготовления добавьте томатную пасту и муку, разведённую в небольшом количестве воды. Перемешайте и тушите ещё 5-7 минут.
Подавайте жаркое горячим, украсив зеленью.
Уточнения
Жарко́е — мясное блюдо, фактически — жареное мясо.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру