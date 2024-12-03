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Как сварить картофель вкуснее: три совета

1:18
Еда

Варка картофеля кажется простым процессом, но даже в этом деле есть свои тонкости. Если всё сделать правильно, картофель получится нежным, ароматным и станет отличным гарниром, который покорит гостей.

Картошка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Картошка

Правила приготовления картофеля

Выбирайте клубни одинакового размера

Не стоит класть в кастрюлю картофель разного размера — мелкие клубни разварятся, пока крупные ещё будут сырыми. Для равномерной готовности выбирайте клубни одного размера. Наиболее вкусный гарнир получается из небольших картофелин.

Попробуйте варить картофель в бульоне

  • Чтобы удивить гостей, приготовьте картофель в ароматном бульоне.
  • Используйте мясной бульон как основу
  • Добавьте в воду горошины перца, лавровый лист, половинку моркови, луковицу и несколько долек чеснока. Это сделает картофель более ароматным и насыщенным на вкус.

Добавьте сливочное масло

Хотите сократить время варки? Добавьте в кастрюлю кубик сливочного масла. Это уменьшит время приготовления на 5 минут, а также придаст картофелю мягкость и насыщенный вкус.

Следуя этим советам, вы сможете приготовить картофель, который станет украшением стола.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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