Как сварить картофель вкуснее: три совета

Варка картофеля кажется простым процессом, но даже в этом деле есть свои тонкости. Если всё сделать правильно, картофель получится нежным, ароматным и станет отличным гарниром, который покорит гостей.
Не стоит класть в кастрюлю картофель разного размера — мелкие клубни разварятся, пока крупные ещё будут сырыми. Для равномерной готовности выбирайте клубни одного размера. Наиболее вкусный гарнир получается из небольших картофелин.
Хотите сократить время варки? Добавьте в кастрюлю кубик сливочного масла. Это уменьшит время приготовления на 5 минут, а также придаст картофелю мягкость и насыщенный вкус.
Следуя этим советам, вы сможете приготовить картофель, который станет украшением стола.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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