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Как почистить картофель за минуту: лайфхак с дрелью

1:20
Еда

Картофель — незаменимый ингредиент для множества блюд, но его чистка может занять много времени. Если вы хотите ускорить этот процесс, используйте простой и необычный способ с минимальным набором инструментов:

Картофель
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Картофель

Что понадобится

  • дрель,
  • новый ёршик для чистки (с жёсткими щетинками),
  • ведро,
  • немного воды.

Как подготовить инструмент

1. Модернизация ёршика

  • С помощью ножовки отпилите утолщённую часть ручки ёршика.
  • Зажмите щётку в патроне дрели так, чтобы она держалась надёжно.

2. Подготовка картофеля

  • Засыпьте картошку в ведро, заполнив его наполовину.
  • Добавьте воду, чтобы картофель был покрыт примерно на 2/3.

Очистка картофеля

  1. Вставьте дрель с щёткой в ведро с картофелем.
  2. Включите дрель на максимальную скорость.
  3. Жёсткие ворсинки быстро удалят кожуру с картофеля — весь процесс займёт не более минуты.

Завершающий этап

Переложите очищенные клубни в кастрюлю с чистой водой. Тщательно промойте их, смените воду, и картофель будет готов для дальнейшей готовки.

Этот способ сэкономит вам массу времени и сил, особенно если нужно очистить большое количество картофеля.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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