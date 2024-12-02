Как почистить картофель за минуту: лайфхак с дрелью

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель — незаменимый ингредиент для множества блюд, но его чистка может занять много времени. Если вы хотите ускорить этот процесс, используйте простой и необычный способ с минимальным набором инструментов:

Фото: freepik.com is licensed under public domain Картофель

Что понадобится

дрель,

новый ёршик для чистки (с жёсткими щетинками),

ведро,

немного воды.

Как подготовить инструмент

1. Модернизация ёршика

С помощью ножовки отпилите утолщённую часть ручки ёршика.

Зажмите щётку в патроне дрели так, чтобы она держалась надёжно.

2. Подготовка картофеля

Засыпьте картошку в ведро, заполнив его наполовину.

Добавьте воду, чтобы картофель был покрыт примерно на 2/3.

Очистка картофеля

Вставьте дрель с щёткой в ведро с картофелем. Включите дрель на максимальную скорость. Жёсткие ворсинки быстро удалят кожуру с картофеля — весь процесс займёт не более минуты.

Завершающий этап

Переложите очищенные клубни в кастрюлю с чистой водой. Тщательно промойте их, смените воду, и картофель будет готов для дальнейшей готовки.

Этот способ сэкономит вам массу времени и сил, особенно если нужно очистить большое количество картофеля.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



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