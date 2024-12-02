Как почистить картофель за минуту: лайфхак с дрелью

Картофель — незаменимый ингредиент для множества блюд, но его чистка может занять много времени. Если вы хотите ускорить этот процесс, используйте простой и необычный способ с минимальным набором инструментов:
Переложите очищенные клубни в кастрюлю с чистой водой. Тщательно промойте их, смените воду, и картофель будет готов для дальнейшей готовки.
Этот способ сэкономит вам массу времени и сил, особенно если нужно очистить большое количество картофеля.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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