Приготовление котлет — дело простое, но у многих вызывает споры о составе фарша. Особенно часто обсуждают, стоит ли добавлять в него лук. Одни считают, что этот овощ необходим, другие же уверены, что он только портит вкус.
Профессиональные повара утверждают, что лук — важный ингредиент для котлет. Вот почему:
Лук делает котлеты более нежными и сочными.
Овощ помогает фаршу не разваливаться при жарке.
Чтобы избежать горечи, важно не переборщить с количеством лука. Оптимальное соотношение — 100 граммов лука на 1 килограмм фарша.
Добавление лука в фарш сделает котлеты вкусными, пышными и сочными, если соблюдать правильные пропорции и способы обработки.
Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Филиппом Киркоровым на шоу "Ну-ка, все вместе".