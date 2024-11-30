Чем заменить сухари для панировки: три идеи

Панировка — это не только способ создать хрустящую корочку, но и возможность сохранить внутри продуктов их соки и аромат. Чаще всего для панировки используют сухари. Однако если их не оказалось под рукой, не спешите расстраиваться — на кухне всегда найдётся достойная альтернатива.
Универсальный и доступный вариант. Подойдёт не только пшеничная, но и кукурузная, рисовая или овсяная мука. Она создаёт тонкую и нежную корочку.
Если вы хотите добиться более плотной корочки, используйте манку. Её текстура при жарке позволяет создавать особый эффект: снаружи — хрустящая корочка, внутри — сочное блюдо.
Луковые крекеры, солёные палочки, чипсы или даже обычные крекеры могут стать отличной заменой. Для этого их нужно измельчить до состояния крошки.
Как измельчить снеки:
Как правильно панировать
Эти простые варианты помогут вам создать аппетитную корочку, даже если под рукой нет привычных сухарей.
Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures - "толчёные сухари") — завершающий этап подготовки продукта к жарке.
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