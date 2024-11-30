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Чем заменить сухари для панировки: три идеи

Еда

Панировка — это не только способ создать хрустящую корочку, но и возможность сохранить внутри продуктов их соки и аромат. Чаще всего для панировки используют сухари. Однако если их не оказалось под рукой, не спешите расстраиваться — на кухне всегда найдётся достойная альтернатива.

Цветная капуста в сухарях
Фото: commons.wikimedia.org by gran, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Цветная капуста в сухарях

Чем заменить панировочные сухари

Мука

Универсальный и доступный вариант. Подойдёт не только пшеничная, но и кукурузная, рисовая или овсяная мука. Она создаёт тонкую и нежную корочку.

Манная крупа

Если вы хотите добиться более плотной корочки, используйте манку. Её текстура при жарке позволяет создавать особый эффект: снаружи — хрустящая корочка, внутри — сочное блюдо.

Хрустящие снеки

Луковые крекеры, солёные палочки, чипсы или даже обычные крекеры могут стать отличной заменой. Для этого их нужно измельчить до состояния крошки.

Как измельчить снеки:

  • Используйте блендер или кухонный комбайн.
  • Поместите снеки в зип-пакет, удалите воздух, закройте и раздавите их скалкой.

Как правильно панировать

  1. Подготовьте продукт (мясо, рыбу, овощи) и взбейте яйцо.
  2. Окуните продукт в яйцо.
  3. Обваляйте его в выбранной панировке (мука, манка или крошка из снеков).

Эти простые варианты помогут вам создать аппетитную корочку, даже если под рукой нет привычных сухарей.

Уточнения

Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures - "толчёные сухари") — завершающий этап подготовки продукта к жарке.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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