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Как спасти пересоленную курицу: простые советы

Еда

Пересолить курицу — это досадная, но решаемая проблема. Вместо паники стоит воспользоваться простыми способами, которые помогут спасти блюдо.

Запечённая курица с овощами
Фото: goya.com by Xochilt Martinez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Запечённая курица с овощами

Что делать, если курица пересолена

Сметанный соус

Если пересолено уже готовое мясо, попробуйте протушить его в сметанном соусе. Для этого снимите мясо с костей, добавьте сметану и тушите на слабом огне около 10 минут. Сметана нейтрализует лишнюю соль и делает блюдо нежнее.

Тушение с овощами

Ещё один способ — протушить курицу с овощами, например, с кабачками, морковью или картофелем. Овощи впитают часть соли, и блюдо станет более сбалансированным.

Вымачивание в воде или молоке

Если соль была добавлена в сырую курицу, замочите её в холодной воде или молоке на 20 минут. Это быстро и эффективно уменьшит солёность мяса.

Промывание и повторная варка

Если курица была пересолена при варке, промойте её кусочки в холодной воде, а затем проварите ещё несколько минут в свежей воде.

Сок лимона

Пересоленную курицу, приготовленную на сковороде, можно сбрызнуть лимонным соком. Затем слегка потушите её, чтобы удалить излишки влаги, слив их перед подачей.

Использование в салате

Если другие способы не подходят, просто нарежьте курицу на небольшие кусочки и добавьте в овощной салат. Отказ от соли в салате поможет сбалансировать вкус блюда.
Эти советы помогут спасти любое блюдо из курицы, даже если с солью немного переборщили.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, "столовая соль" или просто "соль") — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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