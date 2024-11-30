Как спасти пересоленную курицу: простые советы

Пересолить курицу — это досадная, но решаемая проблема. Вместо паники стоит воспользоваться простыми способами, которые помогут спасти блюдо.
Если пересолено уже готовое мясо, попробуйте протушить его в сметанном соусе. Для этого снимите мясо с костей, добавьте сметану и тушите на слабом огне около 10 минут. Сметана нейтрализует лишнюю соль и делает блюдо нежнее.
Ещё один способ — протушить курицу с овощами, например, с кабачками, морковью или картофелем. Овощи впитают часть соли, и блюдо станет более сбалансированным.
Если соль была добавлена в сырую курицу, замочите её в холодной воде или молоке на 20 минут. Это быстро и эффективно уменьшит солёность мяса.
Если курица была пересолена при варке, промойте её кусочки в холодной воде, а затем проварите ещё несколько минут в свежей воде.
Пересоленную курицу, приготовленную на сковороде, можно сбрызнуть лимонным соком. Затем слегка потушите её, чтобы удалить излишки влаги, слив их перед подачей.
Если другие способы не подходят, просто нарежьте курицу на небольшие кусочки и добавьте в овощной салат. Отказ от соли в салате поможет сбалансировать вкус блюда.
Эти советы помогут спасти любое блюдо из курицы, даже если с солью немного переборщили.
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