Жареная рыба — это простое и вкусное блюдо, которое отлично подходит для обеда или ужина. На первый взгляд кажется, что всё элементарно: почистить рыбу, обвалять в муке и обжарить. Однако на практике рыба часто прилипает к сковороде, что портит её внешний вид и разрушает хрустящую корочку.
К счастью, есть простой и эффективный способ избежать этой проблемы.
Чтобы рыба не прилипала, используйте бумагу для запекания.
Благодаря этому способу рыба не пригорает, а корочка остаётся целой и аппетитной. Кроме того, этот метод позволяет сократить количество масла, делая блюдо менее жирным, но при этом сочным и золотистым.
Для панировки вместо пшеничной муки лучше использовать рисовую. Она придаёт рыбе более хрустящую текстуру, делает блюдо вкуснее и полезнее.
Этот простой лайфхак поможет вам приготовить идеальную жареную рыбу без лишних хлопот и разочарований.
Перга́мент (в работах по истории и источниковедению обычно перга́мен; нем. Pergament, от греч. Πέργαμον, Пергамон) — материал для письма из недублёной сыромятной кожи животных (до изобретения бумаги).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Бутерброды со шпротами — быстрый и вкусный способ сделать перекус, который порадует не только вас, но и ваших гостей.