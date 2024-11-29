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Рыба с хрустящей корочкой: избегаем пригорания

1:13
Еда

Жареная рыба — это простое и вкусное блюдо, которое отлично подходит для обеда или ужина. На первый взгляд кажется, что всё элементарно: почистить рыбу, обвалять в муке и обжарить. Однако на практике рыба часто прилипает к сковороде, что портит её внешний вид и разрушает хрустящую корочку.

Жареная рыба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Жареная рыба

К счастью, есть простой и эффективный способ избежать этой проблемы.

Трюк для идеальной жареной рыбы

Чтобы рыба не прилипала, используйте бумагу для запекания.

  1. Разогрейте сковороду.
  2. Выложите на неё лист пергамента.
  3. Положите кусочки рыбы поверх бумаги.

Благодаря этому способу рыба не пригорает, а корочка остаётся целой и аппетитной. Кроме того, этот метод позволяет сократить количество масла, делая блюдо менее жирным, но при этом сочным и золотистым.

Чем панировать рыбу

Для панировки вместо пшеничной муки лучше использовать рисовую. Она придаёт рыбе более хрустящую текстуру, делает блюдо вкуснее и полезнее.

Этот простой лайфхак поможет вам приготовить идеальную жареную рыбу без лишних хлопот и разочарований.

Уточнения

Перга́мент (в работах по истории и источниковедению обычно перга́мен; нем. Pergament, от греч. Πέργαμον, Пергамон) — материал для письма из недублёной сыромятной кожи животных (до изобретения бумаги).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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