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Как приготовить рыбные котлеты без горечи

1:40
Еда

Домашние рыбные котлеты — это вкусное, сытное и универсальное блюдо, которое отлично подходит для обеда или ужина. Их легко готовить, используя минимальное количество ингредиентов: рыбный фарш, лук, яйца и специи. Однако иногда рыбные котлеты приобретают неприятную горечь. К счастью, этого можно избежать, если знать несколько простых хитростей.

Рыбные котлеты
Фото: commons.wikimedia.org by കാക്കര, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рыбные котлеты

Почему котлеты горчат и как с этим справиться

  • Замачивание фарша

Часто причина горечи кроется в самом рыбном фарше. Чтобы устранить эту проблему, замочите фарш в холодной воде на 1-2 часа. При необходимости процедуру можно повторить, промыв продукт в проточной воде. После этого добавьте специи и немного лимонного сока для дополнительной нейтрализации горечи.

  • Добавление специй

Улучшить вкус котлет можно, добавив сухой чеснок или перемолотый лавровый лист. Эти ингредиенты придают блюду пикантность и помогают скрыть возможные неприятные привкусы.

  • Растопленное сливочное масло

Небольшое количество сливочного масла, добавленное в фарш, делает котлеты нежнее и усиливает их вкус.

  • Количество и обработка лука

Лук может стать причиной горечи, если его добавить слишком много. Оптимальная пропорция — 100 г лука на 1 кг рыбного фарша. Для более мягкого вкуса овощ можно предварительно обжарить.

Следуя этим советам, вы сможете приготовить вкусные и ароматные рыбные котлеты без намёка на горечь.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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