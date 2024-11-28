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Секрет вкусного салата: избавляемся от горечи лука

1:09
Еда

Репчатый лук — универсальный овощ, который придаёт пикантность многим блюдам. Однако излишняя горечь лука может испортить вкус даже самого аппетитного салата.

Репчатый лук
Фото: commons.wikimedia. org by Ymsarade, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Репчатый лук

Почему лук горчит

Горечь лука возникает из-за содержащихся в нём эфирных масел и серосодержащих соединений. Они усиливают резкий вкус и перебивают ароматы других ингредиентов.

Как убрать горечь из лука

Самый простой способ — термическая обработка. Во время жарки или тушения лук теряет горечь и становится сладковатым. Но если вы готовите салат, где лук нужен в свежем виде, его можно обработать кипятком:

  1. Нарежьте лук кубиками или кольцами.
  2. Переложите его в сито или дуршлаг.
  3. Обдайте кипятком, чтобы устранить резкий вкус.

После такой процедуры лук становится мягче, а его горечь практически исчезает. Теперь вы можете смело добавлять луковые колечки в овощной салат, не опасаясь испортить вкус блюда.

Этот простой трюк сделает ваш салат более гармоничным и приятным для гурманов.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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