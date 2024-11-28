Секрет вкусного салата: избавляемся от горечи лука

Репчатый лук — универсальный овощ, который придаёт пикантность многим блюдам. Однако излишняя горечь лука может испортить вкус даже самого аппетитного салата.
Горечь лука возникает из-за содержащихся в нём эфирных масел и серосодержащих соединений. Они усиливают резкий вкус и перебивают ароматы других ингредиентов.
Самый простой способ — термическая обработка. Во время жарки или тушения лук теряет горечь и становится сладковатым. Но если вы готовите салат, где лук нужен в свежем виде, его можно обработать кипятком:
После такой процедуры лук становится мягче, а его горечь практически исчезает. Теперь вы можете смело добавлять луковые колечки в овощной салат, не опасаясь испортить вкус блюда.
Этот простой трюк сделает ваш салат более гармоничным и приятным для гурманов.
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
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