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Почему нельзя оставлять ложку в еде

1:19
Еда

Многие помнят с детства, что оставлять ложку в посуде с готовой едой — плохая привычка. Однако не все задумываются, почему это действительно важно.

Ложка соды
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Z, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ложка соды

Можно ли оставлять ложку в посуде с едой?

Оставлять ложку в готовой пище не рекомендуется по нескольким причинам

  • Еда портится быстрее. Особенно это актуально в тёплое время года, когда срок хранения готовой пищи значительно сокращается. Металлическая ложка ускоряет этот процесс.
  • Риск для здоровья. Считается, что оставленная в пище ложка может негативно влиять на органы пищеварения, а в некоторых случаях даже привести к отравлению.

Почему так происходит?

  • Окисление металла. Ложки изготовлены из материалов, склонных к окислению. При взаимодействии с едой изменяется её химический состав, что может повлиять на вкус и качество пищи.
  • Размножение микроорганизмов. На поверхности ложки могут оставаться вредоносные бактерии. При их попадании в еду процесс порчи ускоряется, что повышает риск отравления.

Чтобы сохранить свежесть и безопасность пищи, старайтесь убирать ложки из посуды после того, как еда приготовлена и подана.

Уточнения

Ло́жка - столовый прибор, отдалённо напоминающий небольшую лопатку в виде небольшого мелкого сосуда-чашечки (черпала), соединённого перемычкой с держалом (рукояткой).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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