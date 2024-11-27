Нежные куриные котлеты с яблоком и луком: пошаговый рецепт

Приготовить нежные и сочные куриные котлеты можно быстро и просто, если правильно подобрать ингредиенты. Вкусное сочетание компонентов сделает блюдо настоящим украшением обеда или ужина.
Нарежьте лук, обжарьте его на подсолнечном масле. Затем добавьте натёртые или мелко нарезанные яблоки и тушите до мягкости.
Измельчите чеснок и добавьте его к куриному фаршу. Перемешайте с обжаренными овощами и яблоками.
Вбейте яйца в фарш, посолите, поперчите и тщательно перемешайте до однородной массы.
Сформируйте котлеты из полученного фарша. Обваляйте их в кукурузной муке перед жаркой.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Обжаривайте котлеты на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.
Подавайте котлеты с любимыми гарнирами или овощными салатами. Нежный вкус и лёгкая кислинка от яблок добавят блюду изюминку.
Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Морковь не уживается со свёклой и укропом, но лук и горох помогут ей расти лучше, защищая от вредителей и улучшая почву.