Нежные куриные котлеты с яблоком и луком: пошаговый рецепт

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Приготовить нежные и сочные куриные котлеты можно быстро и просто, если правильно подобрать ингредиенты. Вкусное сочетание компонентов сделает блюдо настоящим украшением обеда или ужина.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, CC BY-SA 4.0 Куриные котлеты

Ингредиенты

куриный фарш — 600 г,

соль — 1 ч. л.,

яблоки — 2 шт.,

фиолетовый лук — 1 шт.,

яйца — 2 шт.,

чеснок — 2 зубчика,

молотый перец — по вкусу,

подсолнечное масло — 100 мл,

кукурузная мука — 5 ст. л.

Пошаговый рецепт

1. Обжарьте овощи и яблоки

Нарежьте лук, обжарьте его на подсолнечном масле. Затем добавьте натёртые или мелко нарезанные яблоки и тушите до мягкости.

2. Подготовьте фарш

Измельчите чеснок и добавьте его к куриному фаршу. Перемешайте с обжаренными овощами и яблоками.

3. Добавьте яйца и специи

Вбейте яйца в фарш, посолите, поперчите и тщательно перемешайте до однородной массы.

4. Формируйте котлеты

Сформируйте котлеты из полученного фарша. Обваляйте их в кукурузной муке перед жаркой.

5. Жарьте до готовности

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Обжаривайте котлеты на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

Подавайте котлеты с любимыми гарнирами или овощными салатами. Нежный вкус и лёгкая кислинка от яблок добавят блюду изюминку.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.



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