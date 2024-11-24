Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Приказ США. Второй удар ракетами ATACMS может быть нанесён по Ростовской области
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Четыре мифа о полном баке, в которые пора перестать верить
Автопутешествие мечты — что нужно знать?
Секрет урожайного картофеля: дезинфекция клубней, о которой знают не все
Почему появляются черные точки и как их лечить
Как избавиться от червивости малины: 5 проверенных способов
Элеутерококк — природный стимулятор и защитник от рака
Как внутренний диалог помогает справляться со стрессом

Идеи быстрых и сытных перекусов

0:55
Еда

Греческий йогурт с медом и орехами

Возьмите миску греческого йогурта. Сбрызните сверху медом. Посыпьте своими любимыми орехами, такими как миндаль или грецкие орехи.

Десерт
Фото: freepik.com by jcomp, PDM
Десерт

Сырные и цельнозерновые крекеры

Берите свой любимый сыр. Сочетайте его с цельнозерновыми крекерами.

Овощи и хумус

Нарежьте овощи, такие как морковь, огурцы или болгарский перец. Обмакните их в хумус.

Яйца вкрутую

Заранее отварите несколько яиц, чтобы получить быстрый и богатый белком перекус.

Смузи

Смешайте любимые фрукты с йогуртом или молоком.

Творог с ананасом

Соедините творог со свежим или консервированным ананасом.

Авокадо на цельнозерновом тосте

Разомните авокадо и намажьте его на тосты из цельнозерновой муки.

Уточнения

Снэ́ки или снеки (англ. snack — «лёгкая закуска») — в англоязычных странах общее название лёгких блюд, предназначенных для «перекуса» — утоления голода между основными приёмами пищи.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Садоводство, цветоводство
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
Еда и рецепты
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем Аудио 
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Российский шоу-бизнес
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения Аудио 
Популярное
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем

Нежный слоёный салат с курицей, помидорами и сыром станет главным украшением вашего стола. Простота приготовления и изысканный вкус гарантированы.

Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
На каких оборотах лучше эксплуатировать двигатель
Прохор Шаляпин с новой возлюбленной выбрали урну для праха
Сводка с фронта: Мария Захарова поинтересовалась — куда делся Южмаш, ждём повторения Орешника Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Эксперты выбрали лучшие томаты для урожайного сезона
Сделать тонкие или ослабленные волосы плотнее и объёмнее поможет обратное мытьё
Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке
Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке
Последние материалы
Автопутешествие мечты — что нужно знать?
Секрет урожайного картофеля: дезинфекция клубней, о которой знают не все
Как избавиться от червивости малины: 5 проверенных способов
Почему появляются черные точки и как их лечить
Элеутерококк — природный стимулятор и защитник от рака
Как внутренний диалог помогает справляться со стрессом
Как изменились цены на КАСКО и ОСАГО за год
Миллионы лет назад наши предки утратили хвосты — вот как это случилось
Как дрессировать собаку, чтобы она стала сторожевой? Следуйте этим советам
Шакшука: врачи оценили пользу популярного завтрака с яйцами и овощами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.