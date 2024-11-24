Идеи быстрых и сытных перекусов

Возьмите миску греческого йогурта. Сбрызните сверху медом. Посыпьте своими любимыми орехами, такими как миндаль или грецкие орехи.
Берите свой любимый сыр. Сочетайте его с цельнозерновыми крекерами.
Нарежьте овощи, такие как морковь, огурцы или болгарский перец. Обмакните их в хумус.
Заранее отварите несколько яиц, чтобы получить быстрый и богатый белком перекус.
Смешайте любимые фрукты с йогуртом или молоком.
Соедините творог со свежим или консервированным ананасом.
Разомните авокадо и намажьте его на тосты из цельнозерновой муки.
Снэ́ки или снеки (англ. snack — «лёгкая закуска») — в англоязычных странах общее название лёгких блюд, предназначенных для «перекуса» — утоления голода между основными приёмами пищи.
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