Секрет приготовления идеального болоньезе: попробуйте приготовить именно так

Для начала мелко нарежьте лук, сельдерей и очищенную морковь. Отложите их в сторону, измельчите тимьян и натрите чеснок.
Все эти ингредиенты затем добавьте в сковороду с разогретым оливковым маслом с щепоткой соли. Начните с обжаривания лука, сельдерея и моркови в течение трех-четырех минут. Затем добавьте измельченный тимьян и чеснок и готовьте около двух минут.
Снимите с огня и отложите в сторону. В ту же сковороду, которую вы только что использовали, добавьте равное количество говяжьего и свиного фарша и готовьте на сильном огне, непрерывно помешивая.
Как только мясо подрумянится, добавьте немного насыщенного красного вина. Добавьте немного томатного пюре, прежде чем добавлять овощную смесь, потушите. В конце вместо сливок добавьте немного молока для получения кремовой консистенции.
Па́ста болонье́зе (итал. pasta alla bolognese), со́ус болонье́зе фр. sauce bolognaise) — блюдо итальянского происхождения, разновидность сервировки пасты, а также используемый при такой сервировке мясной соус.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Нежный слоёный салат с курицей, помидорами и сыром станет главным украшением вашего стола. Простота приготовления и изысканный вкус гарантированы.