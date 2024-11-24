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Секрет приготовления идеального болоньезе: попробуйте приготовить именно так

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Еда

Приготовление

Для начала мелко нарежьте лук, сельдерей и очищенную морковь. Отложите их в сторону, измельчите тимьян и натрите чеснок.

Паста болоньезе
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, CC BY-SA 4.0
Паста болоньезе

Все эти ингредиенты затем добавьте в сковороду с разогретым оливковым маслом с щепоткой соли. Начните с обжаривания лука, сельдерея и моркови в течение трех-четырех минут. Затем добавьте измельченный тимьян и чеснок и готовьте около двух минут.

Снимите с огня и отложите в сторону. В ту же сковороду, которую вы только что использовали, добавьте равное количество говяжьего и свиного фарша и готовьте на сильном огне, непрерывно помешивая. 
 
Как только мясо подрумянится, добавьте немного насыщенного красного вина. Добавьте немного томатного пюре, прежде чем добавлять овощную смесь, потушите. В конце вместо сливок добавьте немного молока для получения кремовой консистенции.

 

Уточнения

Па́ста болонье́зе (итал. pasta alla bolognese), со́ус болонье́зе фр. sauce bolognaise) — блюдо итальянского происхождения, разновидность сервировки пасты, а также используемый при такой сервировке мясной соус.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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