Почему мандарины стоит есть не только под Новый год

Мандарины уже появились на полках магазинов и напоминают о приближении зимних праздников. Но эти фрукты полезны не только под Новый год. Диетолог Ирина Писарева рассказала почему мандарины должны стать неотъемлемой частью вашего осенне-зимнего рациона.
Чтобы получить максимум пользы, важно правильно выбрать фрукты. Покупайте целые плоды без внешних повреждений. Для лучшего эффекта за один раз съедайте не более 5-6 штук. Кислинка в мандаринах указывает на высокое содержание витамина С, а сладость делает их любимым фруктом для всех возрастов.
Мандарины — это не только символ праздников, но и ценный источник здоровья. Добавьте их в свой рацион, чтобы встретить зиму бодрыми и энергичными.
Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.
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