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Почему мандарины стоит есть не только под Новый год

1:34
Еда

Мандарины уже появились на полках магазинов и напоминают о приближении зимних праздников. Но эти фрукты полезны не только под Новый год. Диетолог Ирина Писарева рассказала почему мандарины должны стать неотъемлемой частью вашего осенне-зимнего рациона.

Компот из мандаринов
Фото: flickr.com by jronaldlee, CC BY 2.0
Компот из мандаринов

Чем полезны мандарины?

  • Иммунитет. Как и другие цитрусовые, мандарины богаты витамином С, который помогает организму бороться с вирусами и укрепляет иммунную систему. В сезон гриппа и простуд они становятся настоящим спасением.
  • Очищение организма. Лимонная кислота, содержащаяся в мандаринах, нейтрализует вредные соединения, поэтому нитраты в этих фруктах просто не выживают.
  • Польза кожуры. Не только мякоть, но и кожура с белой "сеточкой" содержит органические масла, кислоты и флавоноиды, которые благотворно влияют на организм.

Как выбрать и употреблять мандарины?

Чтобы получить максимум пользы, важно правильно выбрать фрукты. Покупайте целые плоды без внешних повреждений. Для лучшего эффекта за один раз съедайте не более 5-6 штук. Кислинка в мандаринах указывает на высокое содержание витамина С, а сладость делает их любимым фруктом для всех возрастов.

Мандарины — это не только символ праздников, но и ценный источник здоровья. Добавьте их в свой рацион, чтобы встретить зиму бодрыми и энергичными.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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