Можно ли есть гранат с косточками: польза и ограничения

Гранат — символ осени и один из самых популярных фруктов этого сезона. Но стоит ли есть его с косточками, или лучше от них избавиться?
Гранат богат антиоксидантами, которые защищают клетки организма от повреждений, замедляют процессы старения и повышают устойчивость к инфекциям. Сладкие зерна имеют антимикробные, противовирусные и противогрибковые свойства, а сок из граната — настоящая кладезь витаминов.
Если вы предпочитаете есть гранат с косточками, это только на пользу. В косточках содержатся:
Главное условие — тщательно пережевывать косточки, а не глотать их целиком.
Врачи предупреждают, что гранатовые косточки могут навредить только тем, кто страдает заболеваниями желудка, такими как гастрит, язва или гастродуоденит. В таких случаях зерна без косточек — более безопасный выбор.
Гранат с косточками — это не только вкусно, но и полезно, если у вас нет противопоказаний. Решать, как его есть, остается за вами, но важно помнить: даже маленькие детали в питании могут приносить большую пользу.
А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.
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