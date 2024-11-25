Можно ли есть гранат с косточками: польза и ограничения

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Гранат — символ осени и один из самых популярных фруктов этого сезона. Но стоит ли есть его с косточками, или лучше от них избавиться?

Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, CC BY-SA 3.0 Гранаты

Польза граната и его косточек

Гранат богат антиоксидантами, которые защищают клетки организма от повреждений, замедляют процессы старения и повышают устойчивость к инфекциям. Сладкие зерна имеют антимикробные, противовирусные и противогрибковые свойства, а сок из граната — настоящая кладезь витаминов.

Если вы предпочитаете есть гранат с косточками, это только на пользу. В косточках содержатся:

Органические масла, способствующие восстановлению клеточных мембран, укреплению сосудов и нервных окончаний.

Клетчатка, необходимая для здорового пищеварения.

Главное условие — тщательно пережевывать косточки, а не глотать их целиком.

Когда косточки лучше избегать?

Врачи предупреждают, что гранатовые косточки могут навредить только тем, кто страдает заболеваниями желудка, такими как гастрит, язва или гастродуоденит. В таких случаях зерна без косточек — более безопасный выбор.

Вывод

Гранат с косточками — это не только вкусно, но и полезно, если у вас нет противопоказаний. Решать, как его есть, остается за вами, но важно помнить: даже маленькие детали в питании могут приносить большую пользу.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

