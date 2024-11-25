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Почему не стоит полностью исключать хлеб из рациона на диете

1:17
Еда

Многие, решив похудеть, сразу исключают из рациона хлеб, считая его врагом стройности. Однако, как отмечает диетолог Наталья Денисова, отказ от хлеба может не только не ускорить процесс похудения, но и навредить организму.

Хлеб
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Хлеб

Чем полезен хлеб?

Хлеб, особенно цельнозерновой, ржаной или отрубной, является важным источником:

Пищевых волокон, которые продлевают чувство сытости и стимулируют работу кишечника.
Витаминов группы В, поддерживающих нервную систему, мышечный тонус и работоспособность.
Кроме того, хлеб помогает выводить из организма излишки жира и неполезных веществ, улучшая общее состояние ЖКТ.

Вред полного отказа

Полное исключение хлеба из рациона может привести к:

  1. Ухудшению работы кишечника.
  2. Дефициту витаминов группы В, что вызывает раздражительность, слабость мышц и снижение продуктивности.

Диетолог рекомендует заменить белый хлеб из рафинированной муки более полезными сортами вместо полного отказа от этого продукта.

Заключение

Хлеб — не враг диеты, а важный элемент здорового питания. Вместо полного отказа лучше выбирать его полезные разновидности.

Уточнения

Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков. Является частью пищеварительной системы человека.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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