Почему не стоит полностью исключать хлеб из рациона на диете

Многие, решив похудеть, сразу исключают из рациона хлеб, считая его врагом стройности. Однако, как отмечает диетолог Наталья Денисова, отказ от хлеба может не только не ускорить процесс похудения, но и навредить организму.
Хлеб, особенно цельнозерновой, ржаной или отрубной, является важным источником:
Пищевых волокон, которые продлевают чувство сытости и стимулируют работу кишечника.
Витаминов группы В, поддерживающих нервную систему, мышечный тонус и работоспособность.
Кроме того, хлеб помогает выводить из организма излишки жира и неполезных веществ, улучшая общее состояние ЖКТ.
Полное исключение хлеба из рациона может привести к:
Диетолог рекомендует заменить белый хлеб из рафинированной муки более полезными сортами вместо полного отказа от этого продукта.
Хлеб — не враг диеты, а важный элемент здорового питания. Вместо полного отказа лучше выбирать его полезные разновидности.
Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков. Является частью пищеварительной системы человека.
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