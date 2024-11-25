Секрет идеальной выпечки: зачем прогревать духовку заранее

Разогрев духовки до нужной температуры — шаг, который нельзя пропускать в большинстве рецептов. Кондитер Альби Родригес объяснил в интервью, почему это так важно и как прогрев влияет на конечный результат.
Скорость нагрева духовки зависит от ее типа. Электрические духовки достигают температуры 170–180 °C за 10 минут, а газовым потребуется 20–25 минут, чтобы прогреться равномерно. Именно поэтому все духовые шкафы нужно готовить к работе заранее.
Ключевой момент — первые 10–15 минут после помещения блюда в духовку. Если выпечка или мясо попадают в холодный шкаф с постепенно повышающейся температурой, результат будет далек от идеального:
Выпечка потеряет воздушность и влагу, что сделает ее менее аппетитной. Мясо, например курица, станет сухим и плохо прожарится внутри.
Однако есть продукты, которым холодная духовка не помешает. Например, для чипсов или бекона, где требуется хрустящая текстура, постепенный нагрев даже может быть полезен.
Разогрев духовки — это гарантия того, что блюдо получится именно таким, каким задумано по рецепту.
Конди́тер — профессиональный повар, создающий кондитерские изделия, десерты. Представителей этой профессии можно встретить в крупных отелях, ресторанах и пекарнях. Также «кондитером» называется человек, чей бизнес связан с продажей кондитерских изделий.
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