Секрет идеальной выпечки: зачем прогревать духовку заранее

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Разогрев духовки до нужной температуры — шаг, который нельзя пропускать в большинстве рецептов. Кондитер Альби Родригес объяснил в интервью, почему это так важно и как прогрев влияет на конечный результат.

Фото: commons.wikimedia. org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0 Курица в духовке

Почему это необходимо?

Скорость нагрева духовки зависит от ее типа. Электрические духовки достигают температуры 170–180 °C за 10 минут, а газовым потребуется 20–25 минут, чтобы прогреться равномерно. Именно поэтому все духовые шкафы нужно готовить к работе заранее.

Ключевой момент — первые 10–15 минут после помещения блюда в духовку. Если выпечка или мясо попадают в холодный шкаф с постепенно повышающейся температурой, результат будет далек от идеального:

Выпечка потеряет воздушность и влагу, что сделает ее менее аппетитной. Мясо, например курица, станет сухим и плохо прожарится внутри.

Исключения из правила

Однако есть продукты, которым холодная духовка не помешает. Например, для чипсов или бекона, где требуется хрустящая текстура, постепенный нагрев даже может быть полезен.

Разогрев духовки — это гарантия того, что блюдо получится именно таким, каким задумано по рецепту.

Уточнения

Конди́тер — профессиональный повар, создающий кондитерские изделия, десерты. Представителей этой профессии можно встретить в крупных отелях, ресторанах и пекарнях. Также «кондитером» называется человек, чей бизнес связан с продажей кондитерских изделий.

