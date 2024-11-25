10 главных трендов в еде и напитках на 2025 год

2:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Ритейлер провел масштабное исследование с участием 50 экспертов, включая покупателей и профессионалов из кулинарной отрасли, чтобы выявить главные тренды в еде и напитках на 2025 год. Прогнозы обещают разнообразие и экологичность.

Фото: commons.wikimedia.org by Prmaxi, CC BY-SA 4.0 Прилавок с фруктами и овощами

Вот 10 ключевых направлений, которые будут популярны в ближайшем будущем.

1. Еда со всего мира

Потребители станут чаще пробовать блюда из разных уголков планеты: конфеты с соусом чамой, манговые чипсы из липкого риса или эдамаме с маслом chili crunch. Блюда национальных кухонь будут более доступны в супермаркетах.

2. Пельмени

Пельмени и их аналоги из других культур сохранят свою популярность благодаря универсальности и насыщенному вкусу.

3. Хрустящие добавки

Гранола, ферментированные орехи и жареный нут — хрустящие продукты, которые придадут перекусам разнообразие, будут активно внедряться в меню и на полки магазинов.

4. Особые напитки

Простая вода уступит место оригинальным вариантам: кактусовая, кокосовая, а также спортивные напитки без искусственных добавок. Интерес к белковой и хлорофилловой воде будет расти.

5. Чаи

Чайное разнообразие расширится. Появятся газированные чаи и напитки на основе чая с добавлением растительного молока.

6. Экологичная упаковка

Вопрос экологии будет все больше влиять на упаковку продуктов. Компании начнут активнее внедрять материалы, безопасные для окружающей среды.

7. Экологичный алкоголь

Согласно прогнозам, популярными останутся производители, которые используют регенеративные подходы при выращивании сырья для виски и пива.

8. Закваска

Закваска продолжит набирать популярность как универсальная основа для приготовления теста. Это тренд, который обещает укрепиться.

9. Морские растения

Ассортимент водорослей, таких как ирландский мох, будет расширяться, становясь важной частью рациона благодаря полезным свойствам.

10. Белок

Белковые продукты выйдут за рамки протеиновых батончиков. В тренде будут творог и блюда из субпродуктов, богатых витаминами и минералами.

Эксперты подчеркивают: 2025 год станет годом экспериментов, экологии и сбалансированного питания.

Уточнения

Закваска — микробиологический (чаще всего, бактериальный) состав, вызывающий брожение. Используется для сквашивания молока с целью получения кисломолочных продуктов (в том числе сыра, йогурта, простокваши, кефира), для приготовления теста и напитков (в частности, кваса и пива). Закваски на основе ряда полезных культур микроорганизмов (в том числе пробиотических) используются в качестве стартовых культур в мясной промышленности.

