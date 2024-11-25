Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Педиатр рассказала, когда нужно вызывать скорую ребёнку при ОРВИ
Работа мечты: женщин с детьми в России могут перевести на удалёнку
Судно с туристами затонуло в популярном месте для дайвинга - у рифа Шааб Сатайя
Как сохранить баланс в рационе собаки: советы эксперта
Российскую нефть тайно перегружают возле Греции
Травмированный Овечкин присоединится к своей команде в выездной серии матчей НХЛ
Кадыров раскрыл, что стало настоящим кошмаром для ВСУ
Продукты-антибиотики, которые помогут избежать болезней зимой
Сочи и Анапа могут стать новыми Мальдивами: Оман собрался поставлять пальмы в РФ

10 главных трендов в еде и напитках на 2025 год

2:41
Еда

Ритейлер провел масштабное исследование с участием 50 экспертов, включая покупателей и профессионалов из кулинарной отрасли, чтобы выявить главные тренды в еде и напитках на 2025 год. Прогнозы обещают разнообразие и экологичность.

Прилавок с фруктами и овощами
Фото: commons.wikimedia.org by Prmaxi, CC BY-SA 4.0
Прилавок с фруктами и овощами

Вот 10 ключевых направлений, которые будут популярны в ближайшем будущем.

1. Еда со всего мира

Потребители станут чаще пробовать блюда из разных уголков планеты: конфеты с соусом чамой, манговые чипсы из липкого риса или эдамаме с маслом chili crunch. Блюда национальных кухонь будут более доступны в супермаркетах.

2. Пельмени

Пельмени и их аналоги из других культур сохранят свою популярность благодаря универсальности и насыщенному вкусу.

3. Хрустящие добавки

Гранола, ферментированные орехи и жареный нут — хрустящие продукты, которые придадут перекусам разнообразие, будут активно внедряться в меню и на полки магазинов.

4. Особые напитки

Простая вода уступит место оригинальным вариантам: кактусовая, кокосовая, а также спортивные напитки без искусственных добавок. Интерес к белковой и хлорофилловой воде будет расти.

5. Чаи

Чайное разнообразие расширится. Появятся газированные чаи и напитки на основе чая с добавлением растительного молока.

6. Экологичная упаковка

Вопрос экологии будет все больше влиять на упаковку продуктов. Компании начнут активнее внедрять материалы, безопасные для окружающей среды.

7. Экологичный алкоголь

Согласно прогнозам, популярными останутся производители, которые используют регенеративные подходы при выращивании сырья для виски и пива.

8. Закваска

Закваска продолжит набирать популярность как универсальная основа для приготовления теста. Это тренд, который обещает укрепиться.

9. Морские растения

Ассортимент водорослей, таких как ирландский мох, будет расширяться, становясь важной частью рациона благодаря полезным свойствам.

10. Белок

Белковые продукты выйдут за рамки протеиновых батончиков. В тренде будут творог и блюда из субпродуктов, богатых витаминами и минералами.

Эксперты подчеркивают: 2025 год станет годом экспериментов, экологии и сбалансированного питания.

Уточнения

Закваска — микробиологический (чаще всего, бактериальный) состав, вызывающий брожение. Используется для сквашивания молока с целью получения кисломолочных продуктов (в том числе сыра, йогурта, простокваши, кефира), для приготовления теста и напитков (в частности, кваса и пива). Закваски на основе ряда полезных культур микроорганизмов (в том числе пробиотических) используются в качестве стартовых культур в мясной промышленности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Шоу-бизнес
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева Аудио 
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Еда и рецепты
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году Аудио 
Какие машины не боятся коррозии
Авто
Какие машины не боятся коррозии Аудио 
Популярное
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!

Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля
У кого главные козыри в борьбе России против Запада? Виктор Пахомов Изреельская долина: место археологических и библейских открытий Игорь Буккер Мирный договор Израиля с Ливаном стал основой личного пиара сторон конфликта Юрий Бочаров
Густота и рост волос обеспечены! Вам поможет маска с лимонным соком
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Последние материалы
Работа мечты: женщин с детьми в России могут перевести на удалёнку
Судно с туристами затонуло в популярном месте для дайвинга - у рифа Шааб Сатайя
Как сохранить баланс в рационе собаки: советы эксперта
У кого главные козыри в борьбе России против Запада?
Российскую нефть тайно перегружают возле Греции
Травмированный Овечкин присоединится к своей команде в выездной серии матчей НХЛ
Кадыров раскрыл, что стало настоящим кошмаром для ВСУ
Продукты-антибиотики, которые помогут избежать болезней зимой
Сочи и Анапа могут стать новыми Мальдивами: Оман собрался поставлять пальмы в РФ
Олег Майами объяснил, почему публично поцеловал Ольгу Бузову: губы надёжные
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.