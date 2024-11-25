Продукты-антибиотики, которые помогут избежать болезней зимой

Растительные аналоги антибиотиков действительно существуют, и их можно найти на кухне. Специалисты рассказали, какие продукты обладают природными антибактериальными свойствами и помогут укрепить иммунитет в осенне-зимний период.
Эксперты рекомендуют чаще включать в рацион чеснок, мед, имбирь и оливковое масло. Эти продукты не только подавляют активность патогенных бактерий, но и поддерживают общее состояние организма, помогая избежать сезонных заболеваний.
Продукты-антибиотики работают как поддерживающее средство для здоровья, но не могут заменить полноценное лечение, назначенное врачом.
Добавление этих продуктов в рацион станет простым и естественным способом укрепить организм и повысить сопротивляемость инфекциям, особенно в холодное время года.
Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
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