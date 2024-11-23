Как молоко с пряностями помогает бороться с бессонницей

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие из нас знакомы с ситуацией, когда после долгого дня мечтаешь о постели, но, оказавшись в ней, сталкиваешься с бессонницей. Диетолог Михаил Гинзбург предлагает простое решение этой проблемы — напиток из молока с добавлением куркумы, кардамона или перца.

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Эти специи являются жирорастворимыми, поэтому отлично сочетаются с молоком, сохраняя при этом свои ценные качества. Такой напиток обладает мощным противовоспалительным эффектом, что способствует крепкому сну и укреплению иммунитета.

Кроме того, регулярное употребление молока с куркумой или другими специями снижает риск развития возрастных заболеваний и даже онкологии. Исследования показывают, что чем больше этих ингредиентов в рационе, тем ниже вероятность столкнуться с серьезными нарушениями здоровья.

Уточнения

Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир.

