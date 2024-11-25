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Гранатовый глинтвейн без алкоголя: уют осени в бокале

1:29
Еда

Эксперты предлагают рецепт, который объединяет лучшие осенние вкусы в одном напитке. Безалкогольный гранатовый глинтвейн — это сочетание согревающего тепла, пряного аромата и натуральных витаминов. Он не только прекрасно согревает в холодную погоду, но и помогает укрепить иммунитет благодаря полезным ингредиентам.

Glühwein-Zubereitung
Фото: commons.wikimedia.org by Angela Huster, CC0
Glühwein-Zubereitung

Что понадобится?

Основные ингредиенты: 1 л гранатового сока, 200 мл воды, 1 мандарин, 3 ст. л. меда.
Специи: 2 бутона гвоздики, 1 ч. л. молотого имбиря, 5 зерен кардамона, щепотка мускатного ореха и корицы.

Как приготовить?

  • Подготовка специй. Смешайте специи и залейте стаканом кипятка. Накройте и оставьте на 30 минут, затем процедите настой.
  • Основа для глинтвейна. Налейте гранатовый сок в кастрюлю, добавьте настой из специй и дольки мандарина.
    Нагрев. Грейте смесь на среднем огне, постоянно помешивая. Как только температура достигнет 70–80°C, снимите с огня.
  • Финальный штрих. Добавьте мед, перемешайте и разлейте напиток по бокалам.

Подавайте глинтвейн теплым, наслаждаясь его согревающим эффектом и насыщенным вкусом. Такой напиток идеально подойдет для уютных вечеров дома или для встречи гостей.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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