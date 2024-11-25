Гранатовый глинтвейн без алкоголя: уют осени в бокале

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Эксперты предлагают рецепт, который объединяет лучшие осенние вкусы в одном напитке. Безалкогольный гранатовый глинтвейн — это сочетание согревающего тепла, пряного аромата и натуральных витаминов. Он не только прекрасно согревает в холодную погоду, но и помогает укрепить иммунитет благодаря полезным ингредиентам.

Фото: commons.wikimedia.org by Angela Huster, CC0 Glühwein-Zubereitung

Что понадобится?

Основные ингредиенты: 1 л гранатового сока, 200 мл воды, 1 мандарин, 3 ст. л. меда.

Специи: 2 бутона гвоздики, 1 ч. л. молотого имбиря, 5 зерен кардамона, щепотка мускатного ореха и корицы.

Как приготовить?

Подготовка специй. Смешайте специи и залейте стаканом кипятка. Накройте и оставьте на 30 минут, затем процедите настой.

Основа для глинтвейна. Налейте гранатовый сок в кастрюлю, добавьте настой из специй и дольки мандарина.

Нагрев. Грейте смесь на среднем огне, постоянно помешивая. Как только температура достигнет 70–80°C, снимите с огня.

Нагрев. Грейте смесь на среднем огне, постоянно помешивая. Как только температура достигнет 70–80°C, снимите с огня. Финальный штрих. Добавьте мед, перемешайте и разлейте напиток по бокалам.

Подавайте глинтвейн теплым, наслаждаясь его согревающим эффектом и насыщенным вкусом. Такой напиток идеально подойдет для уютных вечеров дома или для встречи гостей.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

