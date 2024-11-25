Булочки с корицей как в кофейне — пошаговый рецепт

Булочки с корицей, или синнабоны, — настоящий символ осени. Их сладкий аромат и нежная текстура покоряют сердца, а секрет ресторанного качества — в специальной кремовой пропитке. Хочется повторить этот шедевр дома? Эксперты предлагают простой и проверенный рецепт, благодаря которому ваши синнабоны получатся идеально мягкими и сочными.
Для теста: 500 г муки, 200 мл молока, 100 г сливочного масла, 3 ст. л. воды, 1 куриное яйцо, 20 г свежих дрожжей, 1 ч. л. ванилина, 3 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, 200 г коричневого сахара, 4 ч. л. корицы.
Для крема: 125 г маскарпоне, 5 ст. л. молока, 70 г сахарной пудры, 2 ст. л. лимонного сока.
Подайте с чашкой кофе — и наслаждайтесь домашним уютом.
Кори́ца — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник семейства Лавровые. Корицей также называется и высушенная кора дерева, которая используется в качестве пряности.
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