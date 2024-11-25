Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гранатовый глинтвейн без алкоголя: уют осени в бокале
Как правильно подкормить картофель для лучшего урожая
Форвард Спартака, отличившийся голами в трёх играх подряд, признан игроком недели в КХЛ
Методы восстановления пластиковых деталей автомобиля
Индия наращивает в Европу нефтепродукты из российского сырья
Ошибочные привычки, которые вредят вашим волосам и как их избежать
Машина врезалась в толпу пешеходов в Челябинске. Что известно?
Как сохранить здоровье собаки в жаркую погоду: советы экспертов
Почему стоянка в темноте или тумане — плохая идея

Булочки с корицей как в кофейне — пошаговый рецепт

2:21
Еда

Булочки с корицей, или синнабоны, — настоящий символ осени. Их сладкий аромат и нежная текстура покоряют сердца, а секрет ресторанного качества — в специальной кремовой пропитке. Хочется повторить этот шедевр дома? Эксперты предлагают простой и проверенный рецепт, благодаря которому ваши синнабоны получатся идеально мягкими и сочными.

булочки
Фото: flickr.com by Mike McCune, CC BY 2.0
булочки

Что понадобится?

Для теста: 500 г муки, 200 мл молока, 100 г сливочного масла, 3 ст. л. воды, 1 куриное яйцо, 20 г свежих дрожжей, 1 ч. л. ванилина, 3 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, 200 г коричневого сахара, 4 ч. л. корицы.
Для крема: 125 г маскарпоне, 5 ст. л. молока, 70 г сахарной пудры, 2 ст. л. лимонного сока.

Этапы приготовления

  • Опара. Растворите дрожжи в 100 мл теплого молока с ложкой сахара и добавьте воду. Через 15 минут смесь вспенится.
  • Тесто. Просейте муку, добавьте опару и смесь из растопленного масла, яйца, ванилина, оставшегося молока, сахара и соли. Замесите эластичное тесто. Накройте его полотенцем и дайте настояться 40–45 минут.
  • Формовка. Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной 5 мм, оставив край шириной 2–3 см пустым. Остальную поверхность щедро смажьте начинкой из коричневого сахара, масла и корицы. Скатайте тесто в рулет и нарежьте его кусочками по 3 см.
  • Выпечка. Уложите булочки на противень, оставляя между ними небольшие промежутки. Запекайте в духовке, разогретой до 200 °C, около 20 минут.
  • Крем. Смешайте маскарпоне, молоко, сахарную пудру и лимонный сок миксером до однородной консистенции. Пока булочки еще теплые, смажьте их кремом.

Подайте с чашкой кофе — и наслаждайтесь домашним уютом.

Уточнения

Кори́ца — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник семейства Лавровые. Корицей также называется и высушенная кора дерева, которая используется в качестве пряности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Прохор Шаляпин с новой возлюбленной выбрали урну для праха
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин с новой возлюбленной выбрали урну для праха Аудио 
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля
Авто
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля Аудио 
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Шоу-бизнес
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева Аудио 
Популярное
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!

Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля
Впечатление от Орешника ой-ёй. Почему Киев достреливает последние натовские ракеты в поле Дмитрий Плотников У кого главные козыри в борьбе России против Запада? Виктор Пахомов Изреельская долина: место археологических и библейских открытий Игорь Буккер
Густота и рост волос обеспечены! Вам поможет маска с лимонным соком
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Последние материалы
Ошибочные привычки, которые вредят вашим волосам и как их избежать
Машина врезалась в толпу пешеходов в Челябинске. Что известно?
Как сохранить здоровье собаки в жаркую погоду: советы экспертов
Почему стоянка в темноте или тумане — плохая идея
Загадки Храма Гроба Господня: что нашли археологи под святыней
Пощечина для ЕС и НАТО: Филиппо раскритиковал президентские выборы в Румынии
Европа вернулась к разговорам об отправке военных на Украину
Простой способ вырастить острый перец даже новичкам
Эксперт рассказал, что сегодня предпочтительнее для школьников — высшее или среднеспециальное образование
Булочки с корицей как в кофейне — пошаговый рецепт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.