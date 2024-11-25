Булочки с корицей как в кофейне — пошаговый рецепт

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Булочки с корицей, или синнабоны, — настоящий символ осени. Их сладкий аромат и нежная текстура покоряют сердца, а секрет ресторанного качества — в специальной кремовой пропитке. Хочется повторить этот шедевр дома? Эксперты предлагают простой и проверенный рецепт, благодаря которому ваши синнабоны получатся идеально мягкими и сочными.

Фото: flickr.com by Mike McCune, CC BY 2.0 булочки

Что понадобится?

Для теста: 500 г муки, 200 мл молока, 100 г сливочного масла, 3 ст. л. воды, 1 куриное яйцо, 20 г свежих дрожжей, 1 ч. л. ванилина, 3 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, 200 г коричневого сахара, 4 ч. л. корицы.

Для крема: 125 г маскарпоне, 5 ст. л. молока, 70 г сахарной пудры, 2 ст. л. лимонного сока.

Этапы приготовления

Опара. Растворите дрожжи в 100 мл теплого молока с ложкой сахара и добавьте воду. Через 15 минут смесь вспенится.

Тесто. Просейте муку, добавьте опару и смесь из растопленного масла, яйца, ванилина, оставшегося молока, сахара и соли. Замесите эластичное тесто. Накройте его полотенцем и дайте настояться 40–45 минут.

Формовка. Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной 5 мм, оставив край шириной 2–3 см пустым. Остальную поверхность щедро смажьте начинкой из коричневого сахара, масла и корицы. Скатайте тесто в рулет и нарежьте его кусочками по 3 см.

Выпечка. Уложите булочки на противень, оставляя между ними небольшие промежутки. Запекайте в духовке, разогретой до 200 °C, около 20 минут.

Крем. Смешайте маскарпоне, молоко, сахарную пудру и лимонный сок миксером до однородной консистенции. Пока булочки еще теплые, смажьте их кремом.

Подайте с чашкой кофе — и наслаждайтесь домашним уютом.

Уточнения

Кори́ца — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник семейства Лавровые. Корицей также называется и высушенная кора дерева, которая используется в качестве пряности.

