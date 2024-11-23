Почему яйца портят ваши котлеты

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Котлеты — это универсальное блюдо, которое подходит как для обеда, так и для ужина. Они прекрасно сочетаются с различными гарнирами и готовятся достаточно легко. Однако, чтобы котлеты получились мягкими, сочными и не разваливались, важно правильно подбирать ингредиенты для фарша.

Фото: freepik.com by timolina, PDM Котлеты

Почему не стоит добавлять яйца

Многие хозяйки привыкли добавлять в фарш яйца, считая, что они помогают соединить ингредиенты. Однако это распространённое заблуждение.

Дело в том, что яичный белок сворачивается при жарке, что делает котлеты жёсткими. Кроме того, он не обеспечивает нужного связывания компонентов, поэтому котлеты могут даже разваливаться на сковороде.

Что делать, если вы хотите добавить яйцо

Если без яйца не обойтись, используйте только желток. Он делает фарш более пластичным, не пересушивает котлеты и помогает сохранить их форму.

А можно ли обойтись без яиц

Опытные кулинары считают, что вкусные и сочные котлеты можно приготовить вовсе без яиц. Для связки ингредиентов лучше использовать вымоченный хлеб, манку или измельчённый картофель. Это помогает сохранить структуру и делает блюдо нежным.

Исключив яйца из фарша, вы сможете добиться идеального вкуса и текстуры котлет.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

