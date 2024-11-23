Почему яйца портят ваши котлеты

Котлеты — это универсальное блюдо, которое подходит как для обеда, так и для ужина. Они прекрасно сочетаются с различными гарнирами и готовятся достаточно легко. Однако, чтобы котлеты получились мягкими, сочными и не разваливались, важно правильно подбирать ингредиенты для фарша.
Многие хозяйки привыкли добавлять в фарш яйца, считая, что они помогают соединить ингредиенты. Однако это распространённое заблуждение.
Дело в том, что яичный белок сворачивается при жарке, что делает котлеты жёсткими. Кроме того, он не обеспечивает нужного связывания компонентов, поэтому котлеты могут даже разваливаться на сковороде.
Если без яйца не обойтись, используйте только желток. Он делает фарш более пластичным, не пересушивает котлеты и помогает сохранить их форму.
Опытные кулинары считают, что вкусные и сочные котлеты можно приготовить вовсе без яиц. Для связки ингредиентов лучше использовать вымоченный хлеб, манку или измельчённый картофель. Это помогает сохранить структуру и делает блюдо нежным.
Исключив яйца из фарша, вы сможете добиться идеального вкуса и текстуры котлет.
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.