Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Масло и топливо: что действительно влияет на долговечность двигателя
Как избавиться от акне в зрелом возрасте
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Японии
Единые учебники по всем школьным предметам планируют подготовить до 2029 года
Казахстанский опыт по выращиванию бананов заинтересовал Минсельхоз России
Россиянам раскрыли подводные камни погашения ипотеки за счет аренды
Опасность для лёгких и мозга, скрытая угроза вейпов
Терапевт назвала провоцирующие развитие рака продукты
Вес возвращается после похудения? Ученые разобрались, почему так происходит

Секрет идеальной шарлотки: ягоды больше не тонут

Еда

Шарлотка — один из самых простых и вкусных десертов, который легко приготовить даже начинающим кулинарам. Классический рецепт требует всего трёх ингредиентов: 3 яйца, стакан сахара и стакан муки, а также немного разрыхлителя. Но главным акцентом остаются ягоды или фрукты, которые делают выпечку сочной и ароматной.

Шарлотка
Фото: Adobe Stock by O.B., PDM
Шарлотка

Шарлотка запекается около 45 минут при 180 °C и подаётся с мороженым, сметаной или другими добавками, которые добавляют шарма любому чаепитию.

Проблема: ягоды оседают на дно

Многие сталкивались с тем, что при выпечке ягоды или фрукты опускаются на дно теста влажным комочком. В результате верх пирога оказывается сухим, а сам десерт теряет свою привлекательность.

Решение: одна ложка муки

Опытные хозяйки знают секрет, как избежать этой неприятности. Не нужно вымачивать ягоды в крахмале или переворачивать пирог. Всё гораздо проще: во время замеса теста добавьте одну дополнительную ложку муки.

Эта хитрость делает тесто чуть более плотным, что не позволяет ягодам "утонуть". Пирог равномерно пропекается, а вкус и текстура блюда остаются идеальными.

Теперь ваша шарлотка всегда будет выглядеть и вкусить как из кулинарной книги!

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Садоводство, цветоводство
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность Аудио 
Эффективный способ убрать жировой фартук
Новости спорта
Эффективный способ убрать жировой фартук Аудио 
Рейтинг самых надёжных дизельных двигателей
Авто
Рейтинг самых надёжных дизельных двигателей Аудио 
Популярное
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу

Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.

Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Дизели, которые стоит выбрать на вторичном рынке
ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Яков Кедми: Орешник страшен, это новейшее слово в сегодняшних мировых вооружениях Дмитрий Плотников Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Какие растения нельзя сажать рядом с розами
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Последние материалы
Что скрывается за модными заменами сахара, масла и молока
Дело в паре градусов алкоголя: 110-летняя женщина раскрыла секрет долголетия
Депутат Миронов пришёл в Госдуму в футболке Крепкий Орешник
В Москве цена за однушку достигла почти 75% от предлагаемых зарплат
Грамота.ру назвала слово года
Почему экономия на обслуживании автомобиля может привести к большим расходам
Этого хочет лишь Запад: в СВР высказались о заморозке конфликта на Украине
Серьезная проблема: польский генерал высказался об Орешнике
Кошка и поводок: 7 простых шагов для успешной адаптации
Раскрыта позиция Госдумы о необходимости применения Орешника по Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.