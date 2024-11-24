Когда гости уже на пороге: восхитительный салат с картошкой, морковью, сыром и маринованными огурчиками

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотим поделиться с вами рецептом простого и вкусного салата, который готовится всего за 15-20 минут. Этот салат идеально подходит для неожиданных гостей или когда хочется порадовать себя чем-то вкусным и необычным.

Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, CC BY-SA 3.0 Салат

Ингредиенты для салата:

картофель — 3 штуки;

морковь — 1 штука;

маринованные огурцы — 5 штук;

чеснок — 1 зубчик;

майонез — по вкусу;

твёрдый сыр — около 100 г.

Приготовление

Первым делом вымойте овощи и положите их в пакет. Завяжите пакет и отправьте его в микроволновку на 10 минут. Также овощи можно запечь в духовке или мультиварке. Пока овощи готовятся, займитесь остальными ингредиентами. Натрите маринованные огурцы на крупной тёрке и отожмите их от лишней жидкости. Выдавите зубчик чеснока через пресс в отдельную миску и добавьте чайную ложку майонеза. Смешайте огурцы с майонезом — это будет первый слой салата. Соберите салат в кольце, чтобы он выглядел аккуратно и гармонично. Выложите первый слой — огурцы, затем картофель, натёртый на крупной тёрке, и немного майонеза. Далее идёт морковь, также натёртая на тёрке, и снова майонез. Завершает салат твёрдый сыр, натёртый на мелкой тёрке, чтобы получился нежный и воздушный "снежок".

Салат можно подавать сразу после приготовления, ему не требуется настаиваться. Маринованный огурец, лёгкая нотка чеснока, сладкая морковь, картофель и твёрдый сыр — вместе создают неповторимый вкус, который порадует вас и ваших гостей.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.



Маринованные огурцы — овощные консервы, в состав которых обязательно входит уксусная кислота, обеспечивающая консервирующее действие в процессе маринования.

