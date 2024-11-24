Когда гости уже на пороге: восхитительный салат с картошкой, морковью, сыром и маринованными огурчиками

Хотим поделиться с вами рецептом простого и вкусного салата, который готовится всего за 15-20 минут. Этот салат идеально подходит для неожиданных гостей или когда хочется порадовать себя чем-то вкусным и необычным.
Ингредиенты для салата:
Приготовление
Салат можно подавать сразу после приготовления, ему не требуется настаиваться. Маринованный огурец, лёгкая нотка чеснока, сладкая морковь, картофель и твёрдый сыр — вместе создают неповторимый вкус, который порадует вас и ваших гостей.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
Маринованные огурцы — овощные консервы, в состав которых обязательно входит уксусная кислота, обеспечивающая консервирующее действие в процессе маринования.
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