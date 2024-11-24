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Когда гости уже на пороге: восхитительный салат с картошкой, морковью, сыром и маринованными огурчиками

1:42
Еда

Хотим поделиться с вами рецептом простого и вкусного салата, который готовится всего за 15-20 минут. Этот салат идеально подходит для неожиданных гостей или когда хочется порадовать себя чем-то вкусным и необычным.

Салат
Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, CC BY-SA 3.0
Салат

Ингредиенты для салата:

  • картофель — 3 штуки;
  • морковь — 1 штука;
  • маринованные огурцы — 5 штук;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • майонез — по вкусу;
  • твёрдый сыр — около 100 г.

Приготовление

  1. Первым делом вымойте овощи и положите их в пакет. Завяжите пакет и отправьте его в микроволновку на 10 минут. Также овощи можно запечь в духовке или мультиварке.
  2. Пока овощи готовятся, займитесь остальными ингредиентами. Натрите маринованные огурцы на крупной тёрке и отожмите их от лишней жидкости.
  3. Выдавите зубчик чеснока через пресс в отдельную миску и добавьте чайную ложку майонеза. Смешайте огурцы с майонезом — это будет первый слой салата.
  4. Соберите салат в кольце, чтобы он выглядел аккуратно и гармонично. Выложите первый слой — огурцы, затем картофель, натёртый на крупной тёрке, и немного майонеза. Далее идёт морковь, также натёртая на тёрке, и снова майонез. Завершает салат твёрдый сыр, натёртый на мелкой тёрке, чтобы получился нежный и воздушный "снежок".

Салат можно подавать сразу после приготовления, ему не требуется настаиваться. Маринованный огурец, лёгкая нотка чеснока, сладкая морковь, картофель и твёрдый сыр — вместе создают неповторимый вкус, который порадует вас и ваших гостей.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

Маринованные огурцы — овощные консервы, в состав которых обязательно входит уксусная кислота, обеспечивающая консервирующее действие в процессе маринования. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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