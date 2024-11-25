Три главные ошибки при приготовлении курицы

Курица — один из самых популярных продуктов в ежедневном рационе, но её вкус и текстура зависят от правильного подхода к приготовлению. Часто допускаемые ошибки могут испортить блюдо. Вот три важных момента, которые помогут вам приготовить курицу идеально.
Многие считают, что курица сама по себе достаточно мягкая, и этап маринования можно пропустить. Однако без маринада мясо получается пресным. Простое добавление специй, масла и лимонного сока сделает курицу более ароматной и насыщенной. Не упускайте этот шаг!
При жарке или запекании важно оставлять между кусками курицы немного пространства. Если куски плотно прилегают, мясо плохо прожаривается, теряет текстуру и становится менее вкусным. Дайте курице "подышать" во время приготовления.
Многие хозяйки привыкли мыть курицу перед приготовлением, но этот процесс лишь увеличивает риск распространения бактерий на кухонные поверхности. Вместо этого достаточно промокнуть мясо бумажными полотенцами. Это безопаснее и не влияет на вкус готового блюда.
Исключив эти ошибки, вы сможете готовить курицу вкусно и безопасно каждый раз!
Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.
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