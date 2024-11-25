Три главные ошибки при приготовлении курицы

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Курица — один из самых популярных продуктов в ежедневном рационе, но её вкус и текстура зависят от правильного подхода к приготовлению. Часто допускаемые ошибки могут испортить блюдо. Вот три важных момента, которые помогут вам приготовить курицу идеально.

Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0 курица

Ошибка 1: Пренебрежение маринадом

Многие считают, что курица сама по себе достаточно мягкая, и этап маринования можно пропустить. Однако без маринада мясо получается пресным. Простое добавление специй, масла и лимонного сока сделает курицу более ароматной и насыщенной. Не упускайте этот шаг!

Ошибка 2: Куски слишком близко друг к другу

При жарке или запекании важно оставлять между кусками курицы немного пространства. Если куски плотно прилегают, мясо плохо прожаривается, теряет текстуру и становится менее вкусным. Дайте курице "подышать" во время приготовления.

Ошибка 3: Мытьё курицы перед готовкой

Многие хозяйки привыкли мыть курицу перед приготовлением, но этот процесс лишь увеличивает риск распространения бактерий на кухонные поверхности. Вместо этого достаточно промокнуть мясо бумажными полотенцами. Это безопаснее и не влияет на вкус готового блюда.

Исключив эти ошибки, вы сможете готовить курицу вкусно и безопасно каждый раз!

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.



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