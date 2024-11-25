Как приготовить смузи из клубники и шпината

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Свежая клубника — отличный выбор для десерта или лёгкого перекуса. Её часто подают со сливками, сметаной или молоком. Однако для поклонников правильного питания есть более оригинальный вариант — витаминный смузи из клубники и шпината.

Фото: unsplash.com by Neha Deshmukh, PDM Лимонад

Ингредиенты

200 г свежей клубники,

200 г шпината,

1 ч. л. мёда,

минеральная или газированная вода.

Как приготовить

Подготовка ингредиентов

Промойте клубнику и шпинат, тщательно удалив песок и грязь. У клубники удалите хвостики. Разложите ягоды и зелень на полотенце, чтобы удалить излишки воды. Охлаждение воды

Если вы хотите сделать прохладительный напиток, охладите минеральную воду в холодильнике до комфортной температуры. Использование соковыжималки

Если у вас есть соковыжималка, можно приготовить сок из шпината и клубники, а затем смешать его с минеральной водой. По желанию добавьте мёд и оставшуюся мякоть для более насыщенного вкуса. Приготовление в блендере

Более простой вариант — взбить клубнику и шпинат в блендере. Добавьте мёд и минеральную воду, чтобы получить однородную текстуру.

Разлейте готовый напиток по стаканам и подавайте к столу. Этот смузи подарит вам заряд витаминов и освежит в жаркий день.

Приятного аппетита!

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth "однородный, мягкий, приятный") — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.



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