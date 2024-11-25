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Как приготовить смузи из клубники и шпината

1:28
Еда

Свежая клубника — отличный выбор для десерта или лёгкого перекуса. Её часто подают со сливками, сметаной или молоком. Однако для поклонников правильного питания есть более оригинальный вариант — витаминный смузи из клубники и шпината.

Лимонад
Фото: unsplash.com by Neha Deshmukh, PDM
Лимонад

Ингредиенты

  • 200 г свежей клубники,
  • 200 г шпината,
  • 1 ч. л. мёда,
  • минеральная или газированная вода.

Как приготовить

  1. Подготовка ингредиентов
    Промойте клубнику и шпинат, тщательно удалив песок и грязь. У клубники удалите хвостики. Разложите ягоды и зелень на полотенце, чтобы удалить излишки воды.
  2. Охлаждение воды
    Если вы хотите сделать прохладительный напиток, охладите минеральную воду в холодильнике до комфортной температуры.
  3. Использование соковыжималки
    Если у вас есть соковыжималка, можно приготовить сок из шпината и клубники, а затем смешать его с минеральной водой. По желанию добавьте мёд и оставшуюся мякоть для более насыщенного вкуса.
  4. Приготовление в блендере
    Более простой вариант — взбить клубнику и шпинат в блендере. Добавьте мёд и минеральную воду, чтобы получить однородную текстуру.

Разлейте готовый напиток по стаканам и подавайте к столу. Этот смузи подарит вам заряд витаминов и освежит в жаркий день.

Приятного аппетита!

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothiesmooth "однородный, мягкий, приятный") — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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