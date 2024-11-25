Как приготовить смузи из клубники и шпината

Свежая клубника — отличный выбор для десерта или лёгкого перекуса. Её часто подают со сливками, сметаной или молоком. Однако для поклонников правильного питания есть более оригинальный вариант — витаминный смузи из клубники и шпината.
Разлейте готовый напиток по стаканам и подавайте к столу. Этот смузи подарит вам заряд витаминов и освежит в жаркий день.
Приятного аппетита!
Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth "однородный, мягкий, приятный") — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
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