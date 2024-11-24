Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Контактный зоопарк или сцена пыток? История необычного наказания
Трамп очень обеспокоен. США уже в январе начнут заниматься урегулированием конфликта на Украине
Российские учёные разработали инновационный способ выявления риска выкидыша
Toyota выпустила уникальный внедорожник в 1000 экземплярах
Путин и Эрдоган обсудили вопросы укрепления торговли
Борьба и профилактика белокрылки на комнатных растениях
Как переселение спасает лягушек от смертельного грибка
Фигура притянет сотни взглядов, если вы каждый день будете делать это
Ксения Собчак рассказала о тренде по поиску двойников в соцсетях

Четыре необычных способа улучшить кофе

1:26
Еда

Любители кофе знают: иногда достаточно добавить пару необычных ингредиентов, чтобы привычный напиток заиграл новыми красками. Такие небольшие изменения могут существенно повлиять на вкус и аромат, сделав кофе настоящим гастрономическим открытием.

Дальгона-кофе
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM
Дальгона-кофе

Как изменить вкус кофе: 4 способа

Щепотка соли

Добавление соли помогает сделать вкус кофе более ярким и насыщенным. Кроме того, она может скрыть небольшие огрехи в приготовлении напитка. Щепотка — и ваш кофе зазвучит по-новому.

Сливочное масло

Кусочек масла добавляет кофе нежности и глубины вкуса. Этот ингредиент делает напиток более благородным и ароматным. Однако стоит учитывать, что масло не подойдёт тем, кто придерживается строгих диет.

Чёрный перец

Эта идея кажется странной, но гурманы знают, что чёрный перец придаёт кофе необычный и насыщенный вкус. Он делает напиток согревающим и запоминающимся, добавляя лёгкую пикантность.

Гвоздика

Этот ароматный ингредиент способен очаровать даже тех, кто равнодушен к кофе. Главное — не переборщить, чтобы вкус не стал слишком резким.

Экспериментируйте с этими добавками, чтобы создать идеальный вкус, который удивит вас и ваших близких!

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца
Шоу-бизнес
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца Аудио 
Как правильно эксплуатировать двигатель без лишнего износа
Авто
Как правильно эксплуатировать двигатель без лишнего износа Аудио 
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
Еда и рецепты
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем Аудио 
Популярное
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем

Нежный слоёный салат с курицей, помидорами и сыром станет главным украшением вашего стола. Простота приготовления и изысканный вкус гарантированы.

Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
На каких оборотах лучше эксплуатировать двигатель
Прохор Шаляпин с новой возлюбленной выбрали урну для праха
Самолёт Ту-214. Российский среднемагистральный лайнер впервые поднялся в воздух! Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Сделать тонкие или ослабленные волосы плотнее и объёмнее поможет обратное мытьё
Эксперты выбрали лучшие томаты для урожайного сезона
Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке
Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке
Последние материалы
Борьба и профилактика белокрылки на комнатных растениях
Как переселение спасает лягушек от смертельного грибка
Фигура притянет сотни взглядов, если вы каждый день будете делать это
Ксения Собчак рассказала о тренде по поиску двойников в соцсетях
Почему ночной уход за кожей важен для вашей красоты
Учёные выяснили, какое влияние оказывает кофе на бактериальный состав кишечника
Итальянский журналист считает, что экономика страны разрушается из-за санкций против России
Как быстро и безопасно смыть краску с волос в домашних условиях
В России появился бюджетный седан, который готов потеснить Весту
В Лестершире спасли корову, оказавшуюся в воде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.