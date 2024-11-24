Необычные и нежные гренки с кабачком, каких вы ещё точно не делали

Гренки с кабачком — это простое и вкусное блюдо, которое станет отличным завтраком или перекусом. Нежные гренки с сочной кабачковой шапочкой порадуют вас своим вкусом и ароматом. Попробуйте приготовить их по нашему рецепту и наслаждайтесь этим замечательным блюдом!
Ингредиенты:
Приготовление
Сверху получаются сочные кабачки, а снизу — нежный хлеб. Орегано придаёт блюду особый аромат.
Гре́нки́ (гренки-сухарики, крутоны от фр. croûton) — общераспространённое название изделия из ломтиков свежего или чёрствого хлеба, обжаренных с растительным маслом на сковороде, противне или в специальных кухонных устройствах бытового и промышленного назначения (жарочные шкафы, тостеры и другие).
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
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