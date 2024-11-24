Необычные и нежные гренки с кабачком, каких вы ещё точно не делали

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Гренки с кабачком — это простое и вкусное блюдо, которое станет отличным завтраком или перекусом. Нежные гренки с сочной кабачковой шапочкой порадуют вас своим вкусом и ароматом. Попробуйте приготовить их по нашему рецепту и наслаждайтесь этим замечательным блюдом!

Фото: commons.wikimedia.org by Ludovic Péron, CC BY-SA 3.0 Гренки с супом

Ингредиенты:

кабачок — 350 г,

2 яйца (1 яйцо — в начинку из кабачка, другое — для льезона),

соль по вкусу,

ароматные сушёные травы — 0,5 ч. л.,

батон — 4 ломтика,

молоко — 1 ст. л.,

растительное масло для жарки.

Приготовление

Кабачок натираем на крупной тёрке, отжимаем и кладём в миску. Добавляем одно яйцо, соль и сушёную траву (например, пол чайной ложки орегано). Всё перемешиваем. На четыре ломтика батона выкладываем полученную смесь (по одной восьмой части на каждый ломтик). Затем окунаем нижнюю часть ломтика в смесь яйца и молока (по одной столовой ложке) и обжариваем на масле до золотистой корочки. Переворачиваем гренки и также обжариваем их с другой стороны. Готовые гренки выкладываем на бумажные полотенца и повторяем процесс с оставшимися ломтиками батона.

Сверху получаются сочные кабачки, а снизу — нежный хлеб. Орегано придаёт блюду особый аромат.

Уточнения

Гре́нки́ (гренки-сухарики, крутоны от фр. croûton) — общераспространённое название изделия из ломтиков свежего или чёрствого хлеба, обжаренных с растительным маслом на сковороде, противне или в специальных кухонных устройствах бытового и промышленного назначения (жарочные шкафы, тостеры и другие).



Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

