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Необычные и нежные гренки с кабачком, каких вы ещё точно не делали

1:28
Еда

Гренки с кабачком — это простое и вкусное блюдо, которое станет отличным завтраком или перекусом. Нежные гренки с сочной кабачковой шапочкой порадуют вас своим вкусом и ароматом. Попробуйте приготовить их по нашему рецепту и наслаждайтесь этим замечательным блюдом!

Гренки с супом
Фото: commons.wikimedia.org by Ludovic Péron, CC BY-SA 3.0
Гренки с супом

Ингредиенты:

  • кабачок — 350 г,
  • 2 яйца (1 яйцо — в начинку из кабачка, другое — для льезона),
  • соль по вкусу,
  • ароматные сушёные травы — 0,5 ч. л.,
  • батон — 4 ломтика,
  • молоко — 1 ст. л.,
  • растительное масло для жарки.

Приготовление

  1. Кабачок натираем на крупной тёрке, отжимаем и кладём в миску.
  2. Добавляем одно яйцо, соль и сушёную траву (например, пол чайной ложки орегано). Всё перемешиваем.
  3. На четыре ломтика батона выкладываем полученную смесь (по одной восьмой части на каждый ломтик).
  4. Затем окунаем нижнюю часть ломтика в смесь яйца и молока (по одной столовой ложке) и обжариваем на масле до золотистой корочки. Переворачиваем гренки и также обжариваем их с другой стороны.
  5. Готовые гренки выкладываем на бумажные полотенца и повторяем процесс с оставшимися ломтиками батона.

Сверху получаются сочные кабачки, а снизу — нежный хлеб. Орегано придаёт блюду особый аромат.

Уточнения

Гре́нки́ (гренки-сухарики, крутоны от фр. croûton) — общераспространённое название изделия из ломтиков свежего или чёрствого хлеба, обжаренных с растительным маслом на сковороде, противне или в специальных кухонных устройствах бытового и промышленного назначения (жарочные шкафы, тостеры и другие).

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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