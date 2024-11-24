Вы знали, что пористый и ароматный бисквит можно приготовить без духовки, на обычной сковороде?

Сегодня мы поделимся с вами простым рецептом бисквита, который можно испечь не только в духовке, но и на обычной сковороде. Он получается не хуже, чем в духовке — мягким, нежным, пористым и очень ароматным.
Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:
Также по желанию можно добавить яблочный крем или украсить бисквит малиной.
Бисквит готов! Его можно посыпать сахарной пудрой или использовать для приготовления торта с кремом.
Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц.
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