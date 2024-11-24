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Вы знали, что пористый и ароматный бисквит можно приготовить без духовки, на обычной сковороде?

1:16
Еда

Сегодня мы поделимся с вами простым рецептом бисквита, который можно испечь не только в духовке, но и на обычной сковороде. Он получается не хуже, чем в духовке — мягким, нежным, пористым и очень ароматным.

Бисквит
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, CC BY 3.0
Бисквит

Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 3 яйца;
  • щепотка соли;
  • ваниль по вкусу;
  • 90 г сахара;
  • 90 г муки.

Также по желанию можно добавить яблочный крем или украсить бисквит малиной.

  1. Подготовка ингредиентов: взбейте яйца с солью, ванилью и сахаром до пышной массы. Добавьте муку и аккуратно перемешайте.
  2. Разогрейте сковороду, выложите на неё пергамент, смазанный сливочным маслом, и переложите на него тесто. Накройте сковороду крышкой и выпекайте 20 минут на минимальном огне. Крышку в это время не поднимайте!
  3. Переверните бисквит (используйте для этого крышку и тарелку) и выпекайте его с другой стороны ещё 7-10 минут.
  4. Проверьте готовность бисквита с помощью зубочистки. Остудите его на решётке.

Бисквит готов! Его можно посыпать сахарной пудрой или использовать для приготовления торта с кремом.

Уточнения

Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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