Вы знали, что пористый и ароматный бисквит можно приготовить без духовки, на обычной сковороде?

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы поделимся с вами простым рецептом бисквита, который можно испечь не только в духовке, но и на обычной сковороде. Он получается не хуже, чем в духовке — мягким, нежным, пористым и очень ароматным.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, CC BY 3.0 Бисквит

Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:

3 яйца;

щепотка соли;

ваниль по вкусу;

90 г сахара;

90 г муки.

Также по желанию можно добавить яблочный крем или украсить бисквит малиной.

Подготовка ингредиентов: взбейте яйца с солью, ванилью и сахаром до пышной массы. Добавьте муку и аккуратно перемешайте. Разогрейте сковороду, выложите на неё пергамент, смазанный сливочным маслом, и переложите на него тесто. Накройте сковороду крышкой и выпекайте 20 минут на минимальном огне. Крышку в это время не поднимайте! Переверните бисквит (используйте для этого крышку и тарелку) и выпекайте его с другой стороны ещё 7-10 минут. Проверьте готовность бисквита с помощью зубочистки. Остудите его на решётке.

Бисквит готов! Его можно посыпать сахарной пудрой или использовать для приготовления торта с кремом.

Уточнения

Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц.

