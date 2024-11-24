Попробуйте овощи для винегрета не сварить, а запечь — вкус будет более насыщенным и ярким

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Запечённые овощи для салата — это удобный и вкусный способ подготовки ингредиентов для различных блюд, в частности, для салатов, в том числе и для всеми любимого винегрета.

Фото: commons.wikimedia.org by Loyna, CC BY-SA 2.5 Винегрет

В этом рецепте мы используем набор овощей для винегрета:

одну свёклу,

одну морковь,

четыре картофелины.

Время приготовления каждого овоща может отличаться, поэтому мы будем готовить их отдельно.

Свёклу (весом около 200 граммов) следует выложить на лист пергамента с силиконовым покрытием, полить растительным маслом (примерно одна неполная столовая ложка), посыпать солью и сахаром (по одной щепотке). Морковь (150 граммов) также поливаем маслом и посыпаем солью. Картофель (400 граммов), как и морковь, выкладываем на пергамент, поливаем маслом и посыпаем солью. Затем овощи необходимо завернуть в пергамент, скрутить края бумаги и выложить в форму. Запекать следует при температуре 180 градусов. Готовность проверяем зубочисткой, протыкая овощи через пергамент. Время запекания будет зависеть от размера овощей: морковь — 30 минут, картофель — 40 минут, свёкла — 60 минут.

Запечённые овощи в пергаменте обладают насыщенным вкусом и ароматом. Свёкла и морковь получаются сочными, а картофель — нежным. Такие овощи станут отличным дополнением к любому салату, делая его вкус незабываемым.

Уточнения

Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.



Выпека́ние (вы́печка) — прогревание тестовой заготовки в тепловой камере (пекарной печи или духовке) до превращения в готовое хлебобулочное или кондитерское изделие.

