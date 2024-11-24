Вкуснейшая запеканка из куриной печени хороша и в горячем, и в холодном виде

Это блюдо можно есть как в горячем, так и в холодном виде. Оно идеально подходит в качестве закуски. Готовить её не так быстро, но зато блюдо получается просто великолепным, и его можно подать даже на праздничный стол!
Печёночная запеканка прекрасно сочетается с такими гарнирами, как гречневая каша и картофельное пюре.
Запеканка из куриной печени — вкусное и сытное блюдо. Для приготовления потребуется:
Процесс приготовления:
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.
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Нежный слоёный салат с курицей, помидорами и сыром станет главным украшением вашего стола. Простота приготовления и изысканный вкус гарантированы.