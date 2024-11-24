Вкуснейшая запеканка из куриной печени хороша и в горячем, и в холодном виде

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Это блюдо можно есть как в горячем, так и в холодном виде. Оно идеально подходит в качестве закуски. Готовить её не так быстро, но зато блюдо получается просто великолепным, и его можно подать даже на праздничный стол!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Запеканка

Печёночная запеканка прекрасно сочетается с такими гарнирами, как гречневая каша и картофельное пюре.

Запеканка из куриной печени — вкусное и сытное блюдо. Для приготовления потребуется:

600 г куриной печени;

100 мл молока;

100 г манки;

2-3 луковицы;

300 г моркови;

3 ст. л. сметаны;

3 ст. л. майонеза;

1 ч. л. соли;

молотый чёрный перец (по вкусу);

растительное масло (для обжаривания и смазывания формы);

2 куриных яйца (для украшения).

Процесс приготовления:

Измельчите куриную печень, используя мясорубку или блендер. Добавьте молоко и манку, перемешайте и оставьте на час для набухания манки. Обжарьте нарезанный лук и натёртую морковь на растительном масле до мягкости. Смешайте сметану и майонез. Соедините печень с овощами, солью и перцем, перемешайте. Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите туда смесь. Отправьте запеканку в разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут. Отварите яйца, натрите их на тёрке и украсьте запеканку.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).



Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.

