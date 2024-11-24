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Вкуснейшая запеканка из куриной печени хороша и в горячем, и в холодном виде

1:34
Еда

Это блюдо можно есть как в горячем, так и в холодном виде. Оно идеально подходит в качестве закуски. Готовить её не так быстро, но зато блюдо получается просто великолепным, и его можно подать даже на праздничный стол!

Запеканка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Запеканка

Печёночная запеканка прекрасно сочетается с такими гарнирами, как гречневая каша и картофельное пюре.

Запеканка из куриной печени — вкусное и сытное блюдо. Для приготовления потребуется:

  • 600 г куриной печени;
  • 100 мл молока;
  • 100 г манки;
  • 2-3 луковицы;
  • 300 г моркови;
  • 3 ст. л. сметаны;
  • 3 ст. л. майонеза;
  • 1 ч. л. соли;
  • молотый чёрный перец (по вкусу);
  • растительное масло (для обжаривания и смазывания формы);
  • 2 куриных яйца (для украшения).

Процесс приготовления:

  1. Измельчите куриную печень, используя мясорубку или блендер.
  2. Добавьте молоко и манку, перемешайте и оставьте на час для набухания манки.
  3. Обжарьте нарезанный лук и натёртую морковь на растительном масле до мягкости.
  4. Смешайте сметану и майонез.
  5. Соедините печень с овощами, солью и перцем, перемешайте.
  6. Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите туда смесь.
  7. Отправьте запеканку в разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут.
  8. Отварите яйца, натрите их на тёрке и украсьте запеканку.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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