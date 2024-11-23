Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!

Фото: commons.wikimedia.org by Sukkoria, CC BY-SA 4.0 трюфель

Ингредиенты:

грецкие орехи (50 г),

чернослив (140 г),

какао (3 ст. л.),

ром или коньяк (1 ст. л. для взрослых, сок, сливки или молоко для детей).

Приготовление:

Обжарить орехи и остудить. Помыть и обсушить чернослив, нарезать. Измельчить орехи и чернослив в блендере. Добавить какао и перемешать до однородной массы. При желании добавить алкоголь или молоко для детей. Сформировать конфеты в форме грецкого ореха и обвалять их в какао.

Десерт готов!

Уточнения

Конфе́та (итал. confetto < лат. confectus — изготовленный) — кондитерские изделия на основе сахарно-паточного сиропа с добавлением различных видов пищевого сырья.



