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Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара

Еда

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!

трюфель
Фото: commons.wikimedia.org by Sukkoria, CC BY-SA 4.0
трюфель

Ингредиенты:

  • грецкие орехи (50 г),
  • чернослив (140 г),
  • какао (3 ст. л.),
  • ром или коньяк (1 ст. л. для взрослых, сок, сливки или молоко для детей).

Приготовление:

  1. Обжарить орехи и остудить.
  2. Помыть и обсушить чернослив, нарезать.
  3. Измельчить орехи и чернослив в блендере.
  4. Добавить какао и перемешать до однородной массы. При желании добавить алкоголь или молоко для детей.
  5. Сформировать конфеты в форме грецкого ореха и обвалять их в какао.

Десерт готов!

Уточнения

Конфе́та (итал. confetto < лат. confectus — изготовленный) — кондитерские изделия на основе сахарно-паточного сиропа с добавлением различных видов пищевого сырья.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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