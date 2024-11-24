Как приготовить идеальную картошку фри в духовке за 15 минут

Готовьте картошку фри в духовке за считанные минуты и наслаждайтесь вкусом любимого блюда, приготовленного с минимальным количеством масла. Этот рецепт идеально подойдёт для всей семьи.
Ингредиенты :
Пошаговый рецепт приготовления:
Шаг 1: Подготовьте духовку и противень
Разогрейте духовку до 190°C с конвекцией или до 210°C в режиме "верх-низ". Застелите противень бумагой для выпечки.
Шаг 2: Приготовьте смесь для посыпки
Смешайте муку с молотой паприкой и приготовьте ситечко для равномерного распределения смеси.
Шаг 3: Подготовьте картофель
Достаньте картошку фри из морозильника, выложите её на противень, полейте растительным маслом и быстро перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт маслом. Разложите картофель в один слой.
Шаг 4: Добавьте специи
С помощью ситечка равномерно посыпьте картофель смесью муки и паприки. Аккуратно потрясите противень, чтобы кусочки равномерно покрылись.
Шаг 5: Запеките до золотистой корочки
Поставьте противень в верхнюю треть духовки и запекайте 8 минут. Затем переверните картофель и запекайте ещё 7-8 минут. Картошка должна стать румяной и хрустящей снаружи, оставаясь мягкой внутри.
Шаг 6: Посолите и подавайте
После приготовления посыпьте картошку солью, перемешайте и сразу подавайте к столу.
Совет:
Не солите картошку перед запеканием. Это помешает формированию хрустящей корочки. Соль добавляется только в готовое блюдо.
Карто́фель фри (картофель + фр. frite [frit] - жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.
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