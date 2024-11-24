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Как приготовить идеальную картошку фри в духовке за 15 минут

1:56
Еда

Готовьте картошку фри в духовке за считанные минуты и наслаждайтесь вкусом любимого блюда, приготовленного с минимальным количеством масла. Этот рецепт идеально подойдёт для всей семьи.

Картофель фри
Фото: Adobe Stock by M.studio, PDM
Картофель фри

Ингредиенты :

  • Замороженный картофель — 700 г
  • Растительное масло — 40 г
  • Мука — 40 г
  • Молотая сладкая паприка — 1 ч. л.
  • Морская соль среднего помола — по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления:

Шаг 1: Подготовьте духовку и противень

Разогрейте духовку до 190°C с конвекцией или до 210°C в режиме "верх-низ". Застелите противень бумагой для выпечки.

Шаг 2: Приготовьте смесь для посыпки

Смешайте муку с молотой паприкой и приготовьте ситечко для равномерного распределения смеси.

Шаг 3: Подготовьте картофель

Достаньте картошку фри из морозильника, выложите её на противень, полейте растительным маслом и быстро перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт маслом. Разложите картофель в один слой.

Шаг 4: Добавьте специи

С помощью ситечка равномерно посыпьте картофель смесью муки и паприки. Аккуратно потрясите противень, чтобы кусочки равномерно покрылись.

Шаг 5: Запеките до золотистой корочки

Поставьте противень в верхнюю треть духовки и запекайте 8 минут. Затем переверните картофель и запекайте ещё 7-8 минут. Картошка должна стать румяной и хрустящей снаружи, оставаясь мягкой внутри.

Шаг 6: Посолите и подавайте

После приготовления посыпьте картошку солью, перемешайте и сразу подавайте к столу.

Совет:

Не солите картошку перед запеканием. Это помешает формированию хрустящей корочки. Соль добавляется только в готовое блюдо.

Уточнения

Карто́фель фри (картофель + фр. frite [frit] - жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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