Новый взгляд на любимый салат: селёдка под шубой с икрой минтая

2:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Добавьте изюминку к традиционному салату с помощью икры минтая, и ваш привычный рецепт превратится в настоящий кулинарный шедевр. Это сочетание гарантированно удивит ваших гостей.

Фото: commons.wikimedia.org by Lexx Xell, CC BY-SA 4.0 Селёдка под шубой

Ингредиенты на 6 порций:

Свекла — 300 г

Картофель — 300 г

Морковь — 200 г

Яйца С1 — 3 шт.

Репчатый лук — 150 г

Яблочный уксус — 1 ст. л.

Майонез — 150 г

Филе сельди — 300 г

Укроп — 4 веточки

Икра минтая — 2 баночки (260 г)

Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Подготовка овощей:

Свеклу тщательно вымойте щёткой, заверните в фольгу и запеките при 190°C в течение часа. Полностью остудите.

Картофель и морковь вымойте, отварите до готовности (25-30 минут), затем слейте воду и дайте овощам остыть.

2. Подготовка других ингредиентов:

Яйца отварите вкрутую (10 минут), охладите в холодной воде и мелко порубите.

Лук нарежьте кубиками и замаринуйте в яблочном уксусе.

Филе сельди нарежьте небольшими кусочками, удаляя кости.

Укроп измельчите.

Остывшие овощи (свеклу, картофель и морковь) натрите на средней тёрке по отдельным мискам.

3. Сборка салата:

Выложите слои в прямоугольную форму, выстланную пищевой плёнкой, чтобы края плёнки свисали:

Первый слой: натёртая свекла, перемешанная с ложкой майонеза. Разровняйте, поперчите и утрамбуйте.

Второй слой: яйца, немного посолите, поперчите и покройте майонезной "сеточкой".

Третий слой: натёртая морковь, покрытая майонезом.

Четвёртый слой: кусочки сельди, смазанные майонезом.

Пятый слой: натёртый картофель, слегка посолите и поперчите.

Шестой слой: маринованный лук с укропом.

4. Финальный штрих:

Выложите слой икры минтая, разровняйте и закройте края плёнки. Уберите в холодильник минимум на 2 часа для пропитки.

5. Подача:

Перед подачей разверните плёнку, накройте форму тарелкой и аккуратно переверните салат. Снимите плёнку и украсьте блюдо по желанию.

Уточнения

Икра́ минта́я - пищевой продукт, производимый из промысловой рыбы минтай.

