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Новый взгляд на любимый салат: селёдка под шубой с икрой минтая

2:35
Еда

Добавьте изюминку к традиционному салату с помощью икры минтая, и ваш привычный рецепт превратится в настоящий кулинарный шедевр. Это сочетание гарантированно удивит ваших гостей.

Селёдка под шубой
Фото: commons.wikimedia.org by Lexx Xell, CC BY-SA 4.0
Селёдка под шубой

Ингредиенты на 6 порций:

  • Свекла — 300 г
  • Картофель — 300 г
  • Морковь — 200 г
  • Яйца С1 — 3 шт.
  • Репчатый лук — 150 г
  • Яблочный уксус — 1 ст. л.
  • Майонез — 150 г
  • Филе сельди — 300 г
  • Укроп — 4 веточки
  • Икра минтая — 2 баночки (260 г)
  • Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Подготовка овощей:

  • Свеклу тщательно вымойте щёткой, заверните в фольгу и запеките при 190°C в течение часа. Полностью остудите.
  • Картофель и морковь вымойте, отварите до готовности (25-30 минут), затем слейте воду и дайте овощам остыть.

2. Подготовка других ингредиентов:

  • Яйца отварите вкрутую (10 минут), охладите в холодной воде и мелко порубите.
  • Лук нарежьте кубиками и замаринуйте в яблочном уксусе.
  • Филе сельди нарежьте небольшими кусочками, удаляя кости.
  • Укроп измельчите.
  • Остывшие овощи (свеклу, картофель и морковь) натрите на средней тёрке по отдельным мискам.

3. Сборка салата:

Выложите слои в прямоугольную форму, выстланную пищевой плёнкой, чтобы края плёнки свисали:

  • Первый слой: натёртая свекла, перемешанная с ложкой майонеза. Разровняйте, поперчите и утрамбуйте.
  • Второй слой: яйца, немного посолите, поперчите и покройте майонезной "сеточкой".
  • Третий слой: натёртая морковь, покрытая майонезом.
  • Четвёртый слой: кусочки сельди, смазанные майонезом.
  • Пятый слой: натёртый картофель, слегка посолите и поперчите.
  • Шестой слой: маринованный лук с укропом.

4. Финальный штрих:

Выложите слой икры минтая, разровняйте и закройте края плёнки. Уберите в холодильник минимум на 2 часа для пропитки.

5. Подача:

Перед подачей разверните плёнку, накройте форму тарелкой и аккуратно переверните салат. Снимите плёнку и украсьте блюдо по желанию.

Уточнения

Икра́ минта́я - пищевой продукт, производимый из промысловой рыбы минтай.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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