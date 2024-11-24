Новый взгляд на любимый салат: селёдка под шубой с икрой минтая
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Добавьте изюминку к традиционному салату с помощью икры минтая, и ваш привычный рецепт превратится в настоящий кулинарный шедевр. Это сочетание гарантированно удивит ваших гостей.
Фото: commons.wikimedia.org by Lexx Xell, CC BY-SA 4.0
Селёдка под шубой
Ингредиенты на 6 порций:
- Свекла — 300 г
- Картофель — 300 г
- Морковь — 200 г
- Яйца С1 — 3 шт.
- Репчатый лук — 150 г
- Яблочный уксус — 1 ст. л.
- Майонез — 150 г
- Филе сельди — 300 г
- Укроп — 4 веточки
- Икра минтая — 2 баночки (260 г)
- Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу
Пошаговый рецепт приготовления:
1. Подготовка овощей:
- Свеклу тщательно вымойте щёткой, заверните в фольгу и запеките при 190°C в течение часа. Полностью остудите.
- Картофель и морковь вымойте, отварите до готовности (25-30 минут), затем слейте воду и дайте овощам остыть.
2. Подготовка других ингредиентов:
- Яйца отварите вкрутую (10 минут), охладите в холодной воде и мелко порубите.
- Лук нарежьте кубиками и замаринуйте в яблочном уксусе.
- Филе сельди нарежьте небольшими кусочками, удаляя кости.
- Укроп измельчите.
- Остывшие овощи (свеклу, картофель и морковь) натрите на средней тёрке по отдельным мискам.
3. Сборка салата:
Выложите слои в прямоугольную форму, выстланную пищевой плёнкой, чтобы края плёнки свисали:
- Первый слой: натёртая свекла, перемешанная с ложкой майонеза. Разровняйте, поперчите и утрамбуйте.
- Второй слой: яйца, немного посолите, поперчите и покройте майонезной "сеточкой".
- Третий слой: натёртая морковь, покрытая майонезом.
- Четвёртый слой: кусочки сельди, смазанные майонезом.
- Пятый слой: натёртый картофель, слегка посолите и поперчите.
- Шестой слой: маринованный лук с укропом.
4. Финальный штрих:
Выложите слой икры минтая, разровняйте и закройте края плёнки. Уберите в холодильник минимум на 2 часа для пропитки.
5. Подача:
Перед подачей разверните плёнку, накройте форму тарелкой и аккуратно переверните салат. Снимите плёнку и украсьте блюдо по желанию.
Уточнения
Икра́ минта́я - пищевой продукт, производимый из промысловой рыбы минтай.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру