Идеальный ужин для всей семьи: бефстроганов за 30 минут

Этот классический рецепт бефстроганов с говядиной и грибами покоряет своей нежностью и насыщенным вкусом. Отличный вариант для уютного домашнего ужина или обеда.
Ингредиенты :
Пошаговый рецепт приготовления:
Подготовка ингредиентов:
Очистите и мелко нарежьте лук. Шампиньоны протрите влажной салфеткой, удалите ножки (они не понадобятся), а шляпки нарежьте ломтиками.
Подготовка говядины:
Промойте мясо и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте его крупными ломтиками толщиной около 1 см, затем отбейте до толщины 5 мм. Нарежьте полосками.
Обжарка лука и грибов:
В большом сотейнике или глубокой сковороде нагрейте 2 ст. л. топленого масла. Обжарьте лук на среднем огне, помешивая, около 3 минут. Добавьте грибы и жарьте на сильном огне до золотистого цвета. Излишки жидкости снимайте ложкой и собирайте в отдельный ковшик.
Приготовление соуса:
К грибному соку добавьте горчицу, сметану, соль и перец. Перемешайте до однородной консистенции. Вылейте соус к грибам с луком и тушите 5 минут на слабом огне, не накрывая крышкой.
Обжарка мяса:
Насыпьте муку в большую миску, обваляйте в ней полоски мяса. В отдельной сковороде разогрейте оставшееся масло и обжарьте мясо на сильном огне до образования румяной корочки.
Соединение ингредиентов:
Добавьте обжаренное мясо в сковороду с грибами и соусом. Тушите все вместе на минимальном огне около 7 минут, не закрывая крышкой.
Подача:
Снимите с огня, накройте крышкой и дайте блюду настояться на горячей плите 10 минут. Подавайте бефстроганов с гарниром — идеально подойдут картофельное пюре, паста или рис.
Бефстро́ганов (от фр. Bœuf Stroganoff - "говядина по-строгановски"; также встречаются варианты "Беф а-ля Строганов" и "мясо по-строгановски") — популярное во всём мире блюдо русской кухни, которое готовится из мелко нарезанных кусочков говядины с соусом.
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