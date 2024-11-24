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Идеальный ужин для всей семьи: бефстроганов за 30 минут

2:22
Еда

Этот классический рецепт бефстроганов с говядиной и грибами покоряет своей нежностью и насыщенным вкусом. Отличный вариант для уютного домашнего ужина или обеда.

Бефстроганов
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, CC BY 2.0
Бефстроганов

Ингредиенты :

  • Говяжья вырезка или тонкий край — 500 г
  • Шампиньоны — 1 кг
  • Репчатый лук (средний) — 2 шт.
  • Сметана (20-30%) — 250 г
  • Топленое масло — 4 ст. л.
  • Горчица (неострая) — 2 ст. л.
  • Мука — 2 ст. л.
  • Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления:

Подготовка ингредиентов:

Очистите и мелко нарежьте лук. Шампиньоны протрите влажной салфеткой, удалите ножки (они не понадобятся), а шляпки нарежьте ломтиками.

Подготовка говядины:

Промойте мясо и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте его крупными ломтиками толщиной около 1 см, затем отбейте до толщины 5 мм. Нарежьте полосками.

Обжарка лука и грибов:

В большом сотейнике или глубокой сковороде нагрейте 2 ст. л. топленого масла. Обжарьте лук на среднем огне, помешивая, около 3 минут. Добавьте грибы и жарьте на сильном огне до золотистого цвета. Излишки жидкости снимайте ложкой и собирайте в отдельный ковшик.

Приготовление соуса:

К грибному соку добавьте горчицу, сметану, соль и перец. Перемешайте до однородной консистенции. Вылейте соус к грибам с луком и тушите 5 минут на слабом огне, не накрывая крышкой.

Обжарка мяса:

Насыпьте муку в большую миску, обваляйте в ней полоски мяса. В отдельной сковороде разогрейте оставшееся масло и обжарьте мясо на сильном огне до образования румяной корочки.

Соединение ингредиентов:

Добавьте обжаренное мясо в сковороду с грибами и соусом. Тушите все вместе на минимальном огне около 7 минут, не закрывая крышкой.

Подача:

Снимите с огня, накройте крышкой и дайте блюду настояться на горячей плите 10 минут. Подавайте бефстроганов с гарниром — идеально подойдут картофельное пюре, паста или рис.

Уточнения

Бефстро́ганов (от фр. Bœuf Stroganoff - "говядина по-строгановски"; также встречаются варианты "Беф а-ля Строганов" и "мясо по-строгановски") — популярное во всём мире блюдо русской кухни, которое готовится из мелко нарезанных кусочков говядины с соусом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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