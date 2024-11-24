Это блюдо станет вашим любимым: свинина с помидорами и сыром

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто любит вкусное и ароматное мясо, запеченное в духовке. Свинина с помидорами, сыром и сметаной станет отличным выбором для семейного ужина или праздничного стола.
Ингредиенты :
Как приготовить:
Подготовка формы и мяса:
Разогрейте духовку до 180 °C. Форму для запекания смажьте оливковым маслом. Свинину вымойте, обсушите и нарежьте поперек волокон ломтиками толщиной около 1 см.
Подготовка мяса:
Отбейте каждый кусок до толщины 7-8 мм, прикрыв пищевой пленкой. Посолите и поперчите со всех сторон. Разложите свинину в форме одним слоем.
Подготовка чеснока и петрушки:
Очистите зубчики чеснока, раздавив их лезвием ножа. Мелко порубите чеснок. Листья петрушки отделите от стеблей и мелко нарежьте.
Приготовление сырной смеси:
Натрите сыр на крупной терке. Треть сыра отложите в сторону (он понадобится позже). Остальную часть сыра смешайте со сметаной, чесноком и петрушкой. Посолите и поперчите по вкусу.
Сборка блюда:
Разложите сырно-сметанную смесь по кусочкам свинины и разровняйте. Помидоры нарежьте тонкими кружками и выложите их внахлест поверх сырной массы. Немного посолите и поперчите. Посыпьте сверху оставленным тертым сыром.
Запекание:
Поставьте форму в духовку и запекайте 45 минут. Сыр должен полностью расплавиться и слегка зазолотиться.
Подача:
Подайте блюдо прямо в форме, в которой оно запекалось. Оно отлично сочетается с гарниром из картофеля или свежими овощами.
Свини́на - кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.
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