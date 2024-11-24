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Это блюдо станет вашим любимым: свинина с помидорами и сыром

2:13
Еда

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто любит вкусное и ароматное мясо, запеченное в духовке. Свинина с помидорами, сыром и сметаной станет отличным выбором для семейного ужина или праздничного стола.

Мясо по-французски
Фото: commons.wikimedia.org by AnimeEnjoer, CC BY-SA 4.0
Мясо по-французски

Ингредиенты :

  • Свиной окорок — 800 г
  • Сыр — 250 г
  • Сметана — 100 г
  • Помидоры (средние) — 5-6 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Петрушка — 5-6 веточек
  • Оливковое масло — 1-2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Свежемолотый черный перец — по вкусу

Как приготовить:

Подготовка формы и мяса:

Разогрейте духовку до 180 °C. Форму для запекания смажьте оливковым маслом. Свинину вымойте, обсушите и нарежьте поперек волокон ломтиками толщиной около 1 см.

Подготовка мяса:

Отбейте каждый кусок до толщины 7-8 мм, прикрыв пищевой пленкой. Посолите и поперчите со всех сторон. Разложите свинину в форме одним слоем.

Подготовка чеснока и петрушки:

Очистите зубчики чеснока, раздавив их лезвием ножа. Мелко порубите чеснок. Листья петрушки отделите от стеблей и мелко нарежьте.

Приготовление сырной смеси:

Натрите сыр на крупной терке. Треть сыра отложите в сторону (он понадобится позже). Остальную часть сыра смешайте со сметаной, чесноком и петрушкой. Посолите и поперчите по вкусу.

Сборка блюда:

Разложите сырно-сметанную смесь по кусочкам свинины и разровняйте. Помидоры нарежьте тонкими кружками и выложите их внахлест поверх сырной массы. Немного посолите и поперчите. Посыпьте сверху оставленным тертым сыром.

Запекание:

Поставьте форму в духовку и запекайте 45 минут. Сыр должен полностью расплавиться и слегка зазолотиться.

Подача:

Подайте блюдо прямо в форме, в которой оно запекалось. Оно отлично сочетается с гарниром из картофеля или свежими овощами.

Уточнения

Свини́на - кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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