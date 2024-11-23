Десерт, который хочется повторить: клубничный торт в домашних условиях

Этот легкий бисквитный торт с клубникой — идеальный выбор для тех, кто хочет приготовить что-то воздушное, нежное и невероятно вкусное. Простой рецепт и доступные ингредиенты помогут вам создать десерт, который станет украшением любого стола.
Ингредиенты :
Для бисквита:
Для крема и украшения:
Для пропитки:
Шаги приготовления:
Подготовка формы и ингредиентов:
Разъемную форму диаметром 23-24 см смажьте сливочным маслом и слегка присыпьте мукой. Духовку разогрейте до 170 °C.
Приготовление теста:
Разделите яйца на белки и желтки. Белки охладите, муку дважды просейте. Взбейте желтки с 45 г сахара и ванильным сахаром до густой, бледно-желтой массы. Добавьте муку, но не перемешивайте.
Взбивание белков:
В другой миске взбейте белки до мягкой пены, затем постепенно добавьте 60 г сахара, продолжая взбивать до устойчивых пиков.
Соединение теста:
Аккуратно вмешайте белки в желтковую смесь с мукой. Сначала добавьте треть белков, затем оставшиеся двумя порциями. Перемешивайте движениями сверху вниз.
Выпекание:
Выложите тесто в форму, разровняйте и выпекайте 35-40 минут. Готовый бисквит должен слегка пружинить. Остудите его на решетке, затем разрежьте на два коржа.
Подготовка клубники и крема:
Клубнику вымойте и обсушите. Нарежьте две трети ягод кубиками, остальные — половинками. Взбейте охлажденные сливки с сахарной пудрой. Часть сливок смешайте с нарезанной клубникой.
Пропитка коржей:
Смешайте сироп или ликер с водой, нагрейте и немного остудите. Пропитайте нижний корж, нанесите крем с клубникой.
Сборка торта:
Положите второй корж сверху, обмажьте торт оставшимися сливками. Украсьте половинками клубники и листочками мяты. Уберите в холодильник минимум на 1 час перед подачей.
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.
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