Десерт, который хочется повторить: клубничный торт в домашних условиях

2:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот легкий бисквитный торт с клубникой — идеальный выбор для тех, кто хочет приготовить что-то воздушное, нежное и невероятно вкусное. Простой рецепт и доступные ингредиенты помогут вам создать десерт, который станет украшением любого стола.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Торт

Ингредиенты :

Для бисквита:

Мука — 120 г + немного для формы

Яйца — 6 шт.

Сахар — 105 г

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Сливочное масло — 10 г (для смазывания формы)

Для крема и украшения:

Клубника — 700-750 г

Сливки (35%) — 750 мл

Сахарная пудра — 100-120 г

Мята — 1 веточка

Для пропитки:

Ягодный сироп или ликер — 50 мл

Вода — 2 ст. л.

Шаги приготовления:

Подготовка формы и ингредиентов:

Разъемную форму диаметром 23-24 см смажьте сливочным маслом и слегка присыпьте мукой. Духовку разогрейте до 170 °C.

Приготовление теста:

Разделите яйца на белки и желтки. Белки охладите, муку дважды просейте. Взбейте желтки с 45 г сахара и ванильным сахаром до густой, бледно-желтой массы. Добавьте муку, но не перемешивайте.

Взбивание белков:

В другой миске взбейте белки до мягкой пены, затем постепенно добавьте 60 г сахара, продолжая взбивать до устойчивых пиков.

Соединение теста:

Аккуратно вмешайте белки в желтковую смесь с мукой. Сначала добавьте треть белков, затем оставшиеся двумя порциями. Перемешивайте движениями сверху вниз.

Выпекание:

Выложите тесто в форму, разровняйте и выпекайте 35-40 минут. Готовый бисквит должен слегка пружинить. Остудите его на решетке, затем разрежьте на два коржа.

Подготовка клубники и крема:

Клубнику вымойте и обсушите. Нарежьте две трети ягод кубиками, остальные — половинками. Взбейте охлажденные сливки с сахарной пудрой. Часть сливок смешайте с нарезанной клубникой.

Пропитка коржей:

Смешайте сироп или ликер с водой, нагрейте и немного остудите. Пропитайте нижний корж, нанесите крем с клубникой.

Сборка торта:

Положите второй корж сверху, обмажьте торт оставшимися сливками. Украсьте половинками клубники и листочками мяты. Уберите в холодильник минимум на 1 час перед подачей.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

