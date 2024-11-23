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Десерт, который хочется повторить: клубничный торт в домашних условиях

2:45
Еда

Этот легкий бисквитный торт с клубникой — идеальный выбор для тех, кто хочет приготовить что-то воздушное, нежное и невероятно вкусное. Простой рецепт и доступные ингредиенты помогут вам создать десерт, который станет украшением любого стола.

Торт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Торт

Ингредиенты :

Для бисквита:

  • Мука — 120 г + немного для формы
  • Яйца — 6 шт.
  • Сахар — 105 г
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Сливочное масло — 10 г (для смазывания формы)

Для крема и украшения:

  • Клубника — 700-750 г
  • Сливки (35%) — 750 мл
  • Сахарная пудра — 100-120 г
  • Мята — 1 веточка

Для пропитки:

  • Ягодный сироп или ликер — 50 мл
  • Вода — 2 ст. л.

Шаги приготовления:

Подготовка формы и ингредиентов:

Разъемную форму диаметром 23-24 см смажьте сливочным маслом и слегка присыпьте мукой. Духовку разогрейте до 170 °C.

Приготовление теста:

Разделите яйца на белки и желтки. Белки охладите, муку дважды просейте. Взбейте желтки с 45 г сахара и ванильным сахаром до густой, бледно-желтой массы. Добавьте муку, но не перемешивайте.

Взбивание белков:

В другой миске взбейте белки до мягкой пены, затем постепенно добавьте 60 г сахара, продолжая взбивать до устойчивых пиков.

Соединение теста:

Аккуратно вмешайте белки в желтковую смесь с мукой. Сначала добавьте треть белков, затем оставшиеся двумя порциями. Перемешивайте движениями сверху вниз.

Выпекание:

Выложите тесто в форму, разровняйте и выпекайте 35-40 минут. Готовый бисквит должен слегка пружинить. Остудите его на решетке, затем разрежьте на два коржа.

Подготовка клубники и крема:

Клубнику вымойте и обсушите. Нарежьте две трети ягод кубиками, остальные — половинками. Взбейте охлажденные сливки с сахарной пудрой. Часть сливок смешайте с нарезанной клубникой.

Пропитка коржей:

Смешайте сироп или ликер с водой, нагрейте и немного остудите. Пропитайте нижний корж, нанесите крем с клубникой.

Сборка торта:

Положите второй корж сверху, обмажьте торт оставшимися сливками. Украсьте половинками клубники и листочками мяты. Уберите в холодильник минимум на 1 час перед подачей.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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