Ленивый медовик: как приготовить классику за считанные минуты

Ленивый медовик — это отличный вариант для тех, кто хочет насладиться классическим десертом, но не готов тратить много времени на его приготовление. Сочетание нежных коржей с кремом из сметаны, сливок и меда порадует всех любителей сладкого.
Ингредиенты :
Для теста:
Для крема:
Приготовление:
Подготовьте ингредиенты:
Поставьте сливки и сметану в холодильник, чтобы они хорошо охладились.
Приготовление теста:
В кастрюлю с толстым дном положите мед и сливочное масло. Нагрейте смесь на среднем огне, помешивая, пока она не закипит. Добавьте соду и быстро перемешайте — масса вспенится. Всыпьте муку и манку, размешайте до однородности и дайте немного остыть.
Выпекание коржей:
Разогрейте духовку до 180 °С. Застелите противень пергаментом. Взбейте яйца с сахаром до пышной массы, добавьте их в тесто и перемешайте лопаткой. Выложите тесто на противень, выровняйте и выпекайте 12-14 минут. Остудите корж.
Приготовление крема:
Взбейте охлажденные сливки до стойкой пены. В отдельной миске взбейте сметану и смешайте её с медом. Постепенно добавляйте сливки в сметану, перемешивая снизу вверх.
Сборка торта:
Разрежьте корж на 4 пласта одинакового размера. Промажьте каждый корж кремом, сложите их друг на друга. Обмажьте торт кремом по бокам.
Украшение:
Подсушите обрезки коржа в духовке, измельчите их в крошку и украсьте торт сверху и по бокам.
Пропитка:
Поставьте торт в холодильник минимум на 4 часа, а лучше — на 12 часов, чтобы он пропитался.
Медовик - торт, распространённый в России и странах бывшего СССР. Состоит из трёх медовых коржей с прослойкой из сметанного крема.
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