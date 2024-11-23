Ленивый медовик: как приготовить классику за считанные минуты

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Ленивый медовик — это отличный вариант для тех, кто хочет насладиться классическим десертом, но не готов тратить много времени на его приготовление. Сочетание нежных коржей с кремом из сметаны, сливок и меда порадует всех любителей сладкого.

Фото: flickr.com by Johan Bryggare, CC BY-SA 2.0 медовик

Ингредиенты :

Для теста:

Мука — 300 г

Манка — 40 г

Густой мед — 190 г

Сливочное масло 82,5% — 220 г

Яйца С1 — 4 шт.

Сахар — 200 г

Сода — 10 г

Для крема:

Сметана (25%) — 800 г

Сливки (30%) — 400 мл

Мед — 100 г

Приготовление:

Подготовьте ингредиенты:

Поставьте сливки и сметану в холодильник, чтобы они хорошо охладились.

Приготовление теста:

В кастрюлю с толстым дном положите мед и сливочное масло. Нагрейте смесь на среднем огне, помешивая, пока она не закипит. Добавьте соду и быстро перемешайте — масса вспенится. Всыпьте муку и манку, размешайте до однородности и дайте немного остыть.

Выпекание коржей:

Разогрейте духовку до 180 °С. Застелите противень пергаментом. Взбейте яйца с сахаром до пышной массы, добавьте их в тесто и перемешайте лопаткой. Выложите тесто на противень, выровняйте и выпекайте 12-14 минут. Остудите корж.

Приготовление крема:

Взбейте охлажденные сливки до стойкой пены. В отдельной миске взбейте сметану и смешайте её с медом. Постепенно добавляйте сливки в сметану, перемешивая снизу вверх.

Сборка торта:

Разрежьте корж на 4 пласта одинакового размера. Промажьте каждый корж кремом, сложите их друг на друга. Обмажьте торт кремом по бокам.

Украшение:

Подсушите обрезки коржа в духовке, измельчите их в крошку и украсьте торт сверху и по бокам.

Пропитка:

Поставьте торт в холодильник минимум на 4 часа, а лучше — на 12 часов, чтобы он пропитался.

Уточнения

Медовик - торт, распространённый в России и странах бывшего СССР. Состоит из трёх медовых коржей с прослойкой из сметанного крема.

