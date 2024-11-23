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Пошаговый рецепт заготовки огурцов: от подготовки до консервации

2:50
Еда

Консервация огурцов – это традиционный способ сохранить летние радости в холодные месяцы.

Маринованные огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by Juan Emilio Prades Bel, CC BY-SA 4.0
Маринованные огурцы

Ингредиенты

Для приготовления огурцов на зиму вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Свежие огурцы – 1 кг (желательно небольшие, корнишоны)
  • Чистая вода – 1 литр
  • Соль (желательно крупная) – 2-3 ст. ложки
  • Сахар – 1 ст. ложка (по желанию)
  • Уксус 9% – 100 мл
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Перец черный горошком – 5-7 шт.
  • Лавровый лист – 1-2 шт. (по желанию)
  • Специи на ваш вкус (укроп, перец, хрен, кориандр и др.) – по желанию

Пошаговый процесс приготовления

  1. Подготовка огурцов: 
       - Тщательно вымойте огурцы под струей холодной воды. 
       - Замочите их в холодной воде на 2-4 часа, чтобы они стали более хрустящими (опционально).
  2. Подготовка банки: 
       - Стеклянные банки и крышки необходимо хорошо вымыть и простерилизовать. Это можно сделать в духовке, на пару или просто прокипятить.
  3. Укладка огурцов: 
       - На дно банки положите несколько веточек укропа, зубчики чеснока и специи по вкусу. 
       - Укладывайте огурцы вертикально, плотно, но не слишком сильно, чтобы они не повредились.
  4. Приготовление рассола:
    - В кастрюле вскипятите воду, добавьте соль, сахар и уксус.
    - Дайте рассолу прокипеть 2-3 минуты, затем снимите с огня.
  5. Заливка огурцов: 
       - Залейте огурцы горячим рассолом так, чтобы он полностью покрывал их. 
       - Закройте банки крышками.
  6. Консервирование: 
       - Переверните банки вверх дном и накройте одеялом или полотенцем на 12-24 часа, чтобы они остыли медленно. 
       - После этого уберите банки в темное и прохладное место.

Советы по консервированию

  • Уксус: Уксус можно использовать как яблочный, так и виноградный – это придаст вашим огурцам особый вкус.
  • Добавление других овощей: Можно экспериментировать с добавлением моркови, перца, лука или зелени для увеличения вкусовых оттенков.
  • Проверка готовности: Если капроновые крышки установлены неправильно, крышки могут вздуться, что указывает на неправильную консервацию. Необходимо проверять банки перед употреблением.

Закатанные огурчики будут радовать вас своим вкусом и ароматом целую зиму. Следуя простым шагам и советам, можно легко и вкусно заготовить огурцы на зиму. Экспериментируйте с специями и добавками, чтобы каждый раз получать уникальные и вкусные заготовки, которые порадуют вас и ваших близких! Приятного аппетита!

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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