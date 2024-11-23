Простое песочное апельсиновое печенье без раскатывания получается нежным и рассыпчатым
1:33
Апельсиновое песочное печенье получается красивым, с трещинками, хрустящей корочкой сверху и нежным рассыпчатым мякишем внутри. Ароматное и вкусное, оно точно понравится вам и вашим гостям!
Фото: flickr.com by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0
Печенье
Апельсиновое песочное печенье на растительном масле готовится быстро и просто.
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- мука высшего сорта — 300 г;
- сахар — 150 г;
- растительное масло — 100 мл;
- яйцо категории СО — 1 шт.;
- апельсин среднего размера — 1 шт.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- ванилин — 1 г.
Процесс приготовления:
- Взбейте яйцо с сахаром венчиком в течение 1 минуты.
- Добавьте растительное масло, цедру и сок половины апельсина. Быстро взбейте ещё раз.
- Перемешайте муку с разрыхлителем и ванилином и добавьте в миску порциями.
- Сначала перемешайте венчиком, затем ложкой (руками месить тесто не нужно).
- Накройте миску с тестом и отправьте в холодильник минимум на 15 минут.
- Захватите тесто ложкой и сформируйте шарики между ладонями.
- Выложите их на противень на расстоянии друг от друга.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут.
- Как только печенье зарумянится, выньте его из духовки. Не держите долго, иначе оно станет твёрдым.
- Остудите печенье полностью.
Уточнения
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру