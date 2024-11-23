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Простое песочное апельсиновое печенье без раскатывания получается нежным и рассыпчатым

1:33
Еда

Апельсиновое песочное печенье получается красивым, с трещинками, хрустящей корочкой сверху и нежным рассыпчатым мякишем внутри. Ароматное и вкусное, оно точно понравится вам и вашим гостям!

Печенье
Фото: flickr.com by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0
Печенье

Апельсиновое песочное печенье на растительном масле готовится быстро и просто.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • мука высшего сорта — 300 г;
  • сахар — 150 г;
  • растительное масло — 100 мл;
  • яйцо категории СО — 1 шт.;
  • апельсин среднего размера — 1 шт.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • ванилин — 1 г.

Процесс приготовления:

  1. Взбейте яйцо с сахаром венчиком в течение 1 минуты.
  2. Добавьте растительное масло, цедру и сок половины апельсина. Быстро взбейте ещё раз.
  3. Перемешайте муку с разрыхлителем и ванилином и добавьте в миску порциями.
  4. Сначала перемешайте венчиком, затем ложкой (руками месить тесто не нужно).
  5. Накройте миску с тестом и отправьте в холодильник минимум на 15 минут.
  6. Захватите тесто ложкой и сформируйте шарики между ладонями.
  7. Выложите их на противень на расстоянии друг от друга.
  8. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут.
  9. Как только печенье зарумянится, выньте его из духовки. Не держите долго, иначе оно станет твёрдым.
  10. Остудите печенье полностью.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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