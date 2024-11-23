Простое песочное апельсиновое печенье без раскатывания получается нежным и рассыпчатым

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Апельсиновое песочное печенье получается красивым, с трещинками, хрустящей корочкой сверху и нежным рассыпчатым мякишем внутри. Ароматное и вкусное, оно точно понравится вам и вашим гостям!

Фото: flickr.com by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0 Печенье

Апельсиновое песочное печенье на растительном масле готовится быстро и просто.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

мука высшего сорта — 300 г;

сахар — 150 г;

растительное масло — 100 мл;

яйцо категории СО — 1 шт.;

апельсин среднего размера — 1 шт.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

ванилин — 1 г.

Процесс приготовления:

Взбейте яйцо с сахаром венчиком в течение 1 минуты. Добавьте растительное масло, цедру и сок половины апельсина. Быстро взбейте ещё раз. Перемешайте муку с разрыхлителем и ванилином и добавьте в миску порциями. Сначала перемешайте венчиком, затем ложкой (руками месить тесто не нужно). Накройте миску с тестом и отправьте в холодильник минимум на 15 минут. Захватите тесто ложкой и сформируйте шарики между ладонями. Выложите их на противень на расстоянии друг от друга. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут. Как только печенье зарумянится, выньте его из духовки. Не держите долго, иначе оно станет твёрдым. Остудите печенье полностью.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.



