Нежная и мягкая картофельная лепёшка всего из двух ингредиентов

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом картофельной лепёшки — простого и вкусного блюда, которое придётся по вкусу всей семье.

Фото: Adobe Stock by chandlervid85, PDM Испанский омлет

Картофельная лепёшка — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить из двух ингредиентов: картофеля и сыра.

Ингредиенты:

500 г очищенного картофеля;

120 г полутвёрдого сыра;

1 столовая ложка растительного масла;

Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Измельчите картофель на крупной тёрке и отправьте его в горячее растительное масло на сковороде. Готовьте на минимальном огне, постоянно помешивая лопаткой. Когда картофель станет мягким (около 15 минут), добавьте соль, перец и крупно натёртый сыр. Перемешайте и нагревайте ещё 1 минуту. Придайте смеси форму лепёшки, прижмите её сверху и накройте сковороду крышкой. Готовьте лепёшку 5-6 минут, убирая конденсат с крышки бумажными полотенцами. Смажьте другую сковороду маслом, накройте ею первую сковороду с лепёшкой и переверните. Закройте крышкой и жарьте ещё 5-6 минут. Переложите лепёшку на тарелку и разрежьте. Внутри она будет мягкой и нежной, а снаружи — с хрустящей корочкой.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.

