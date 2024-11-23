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Нежная и мягкая картофельная лепёшка всего из двух ингредиентов

1:20
Еда

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом картофельной лепёшки — простого и вкусного блюда, которое придётся по вкусу всей семье.

Испанский омлет
Фото: Adobe Stock by chandlervid85, PDM
Испанский омлет

Картофельная лепёшка — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить из двух ингредиентов: картофеля и сыра.

Ингредиенты:

  • 500 г очищенного картофеля;
  • 120 г полутвёрдого сыра;
  • 1 столовая ложка растительного масла;
  • Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Измельчите картофель на крупной тёрке и отправьте его в горячее растительное масло на сковороде. Готовьте на минимальном огне, постоянно помешивая лопаткой.
  2. Когда картофель станет мягким (около 15 минут), добавьте соль, перец и крупно натёртый сыр. Перемешайте и нагревайте ещё 1 минуту.
  3. Придайте смеси форму лепёшки, прижмите её сверху и накройте сковороду крышкой. Готовьте лепёшку 5-6 минут, убирая конденсат с крышки бумажными полотенцами.
  4. Смажьте другую сковороду маслом, накройте ею первую сковороду с лепёшкой и переверните. Закройте крышкой и жарьте ещё 5-6 минут.
  5. Переложите лепёшку на тарелку и разрежьте. Внутри она будет мягкой и нежной, а снаружи — с хрустящей корочкой.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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