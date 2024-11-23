Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Что нужно знать перед тем, как оставить кошку одну дома
Стивен Линч: американское владение газопроводом Северный поток-2 может изменить баланс сил в Европе
Чмоки и поки — новый дорожный знак появился рядом с одной из школ Воронежа
Почему горячий чай опасен для здоровья
Альтернативы Черногории для российских путешественников
Голубая дыра на Багамах раскрыла тайны последнего ледникового периода
Четыре привычки, которые изменят ваше здоровье
В НХЛ назвали травму Овечкина очень досадной

Тыквенный пирог с яблоками — потрясающе вкусный, готовится из самых простых продуктов

1:09
Еда

Мягкий и сочный тыквенно-яблочный пирог — это настоящее произведение кулинарного искусства, созданное для тех, кто ценит уют, тепло и неповторимый вкус осени.

Тыквенный пирог
Фото: commons.wikimedia.org by Jonathunder is licensed under GNU Free Documentation License, Version 1.2
Тыквенный пирог

Ингредиенты:

  • 250 г запечённой тыквы;
  • 1,5 стакана муки;
  • 2 яйца;
  • 1 стакан сахара;
  • 2 крупных яблока;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя.

Приготовление:

  1. Смешайте муку с разрыхлителем и щепоткой соли.
  2. Запеките тыкву в мультиварке, добавив корицу. Снимите кожуру и разомните мякоть в пюре.
  3. Разотрите яйца с сахаром и взбейте миксером до пышной пены.
  4. Соедините муку с яичной массой и перемешайте.
  5. Добавьте тыквенное пюре и слегка взбейте.
  6. Очистите яблоки от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками. Перемешайте их с тестом.
  7. Смажьте форму маслом и посыпьте мукой.
  8. Залейте тесто в форму и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов.
  9. Выпекайте 40-45 минут, затем дайте остыть и извлеките из формы.

Уточнения

Тыквенный пирог (англ. pumpkin pie) — традиционный десерт американской кухни, открытый пирог с начинкой из тыквы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Дизайн и интерьер
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде Аудио 
Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
Красота и стиль
Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
В Нигерии нефтеперерабатывающий завод начал производить бензин и продавать его внутри страны
Экономика и бизнес
В Нигерии нефтеперерабатывающий завод начал производить бензин и продавать его внутри страны
Популярное
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам

Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.

Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца
Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова Русская эмиграция в Париже: за Гитлера на фронт и в пропаганду  Сергей Лебедев Спаслись ли исполины от Всемирного Потопа Игорь Буккер
Как победить плодовую гниль на яблонях
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
Какие бренды чаще всего продаются со скрученным пробегом
Какие бренды чаще всего продаются со скрученным пробегом
Последние материалы
Выращивание вешенок в домашних условиях: секреты и советы
Россиянам напомнили о новом налоге на банковские вклады
Ядерный буксир станет ключом к покорению глубокого космоса
Названы регионы с наибольшим числом безаварийных водителей
Продукты, которые сокращают жизнь: список опасной еды
Роднина: Медведева, Загитова и Щербакова — факиры на час
Забронируйте билет за 99 рублей и забудьте о подорожаниях
Котлеты с овощами получаются более сочными, нежными и полезными, чем традиционные
Как наволочка влияет на качество сна: что важно знать
Почему кошка разносит дом после посещения туалета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.