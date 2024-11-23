Тыквенный пирог с яблоками — потрясающе вкусный, готовится из самых простых продуктов
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Мягкий и сочный тыквенно-яблочный пирог — это настоящее произведение кулинарного искусства, созданное для тех, кто ценит уют, тепло и неповторимый вкус осени.
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Тыквенный пирог
Ингредиенты:
- 250 г запечённой тыквы;
- 1,5 стакана муки;
- 2 яйца;
- 1 стакан сахара;
- 2 крупных яблока;
- 1 чайная ложка разрыхлителя.
Приготовление:
- Смешайте муку с разрыхлителем и щепоткой соли.
- Запеките тыкву в мультиварке, добавив корицу. Снимите кожуру и разомните мякоть в пюре.
- Разотрите яйца с сахаром и взбейте миксером до пышной пены.
- Соедините муку с яичной массой и перемешайте.
- Добавьте тыквенное пюре и слегка взбейте.
- Очистите яблоки от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками. Перемешайте их с тестом.
- Смажьте форму маслом и посыпьте мукой.
- Залейте тесто в форму и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов.
- Выпекайте 40-45 минут, затем дайте остыть и извлеките из формы.
Уточнения
Тыквенный пирог (англ. pumpkin pie) — традиционный десерт американской кухни, открытый пирог с начинкой из тыквы.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру