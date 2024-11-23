Тыквенный пирог с яблоками — потрясающе вкусный, готовится из самых простых продуктов

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Мягкий и сочный тыквенно-яблочный пирог — это настоящее произведение кулинарного искусства, созданное для тех, кто ценит уют, тепло и неповторимый вкус осени.

Фото: commons.wikimedia.org by Jonathunder is licensed under GNU Free Documentation License, Version 1.2 Тыквенный пирог

Ингредиенты:

250 г запечённой тыквы;

1,5 стакана муки;

2 яйца;

1 стакан сахара;

2 крупных яблока;

1 чайная ложка разрыхлителя.

Приготовление:

Смешайте муку с разрыхлителем и щепоткой соли. Запеките тыкву в мультиварке, добавив корицу. Снимите кожуру и разомните мякоть в пюре. Разотрите яйца с сахаром и взбейте миксером до пышной пены. Соедините муку с яичной массой и перемешайте. Добавьте тыквенное пюре и слегка взбейте. Очистите яблоки от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками. Перемешайте их с тестом. Смажьте форму маслом и посыпьте мукой. Залейте тесто в форму и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекайте 40-45 минут, затем дайте остыть и извлеките из формы.

Уточнения

Тыквенный пирог (англ. pumpkin pie) — традиционный десерт американской кухни, открытый пирог с начинкой из тыквы.

