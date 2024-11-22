Шаурма с хрустящей корейской морковью и овощами

Шаурма — это не только вкусный перекус, но и полноценное блюдо, которое можно легко приготовить дома. Этот рецепт с нежной индейкой, хрустящими овощами и пикантной корейской морковью обязательно вам понравится.
Ингредиенты на 2 порции:
Приготовление:
Шаг 1: Подготовка индейки
Промойте и обсушите филе индейки.
Посолите, поперчите, приправьте паприкой и вотрите специи в мясо.
Шаг 2: Запекание филе
Нагрейте духовку до 200°C.
Заверните индейку в фольгу, оставив небольшое отверстие сверху. Влейте в него пару столовых ложек тёплой воды.
Запекайте филе 35 минут. Затем дайте ему остыть прямо в фольге — это сделает мясо более нежным.
Шаг 3: Подготовка овощей
Огурцы нарежьте тонкой соломкой. При необходимости удалите крупные семена.
Помидоры разрежьте пополам, удалите сок и семена, мякоть нарежьте соломкой.
Красный лук нарежьте кольцами. Для более яркого вкуса можно замариновать его в лимонном соке.
Пекинскую капусту нашинкуйте, а корейскую морковь обсушите на бумажных полотенцах.
Листья салата вымойте и обсушите.
Шаг 4: Приготовление соуса
В миске смешайте сметану, томатный соус и горчицу.
Добавьте соль и чёрный перец, тщательно перемешайте.
Шаг 5: Сборка шаурмы
Нарежьте остывшее филе индейки тонкой соломкой.
Разложите лаваш на рабочей поверхности. Смажьте половину каждого листа соусом, оставляя свободные края (примерно 7 см).
На соус уложите листья салата, лук, огурцы, помидоры, капусту, корейскую морковь и индейку.
Подверните края лаваша и плотно заверните начинку.
Шаг 6: Обжаривание и подача
Обжарьте шаурму на сухой сковороде-гриль со всех сторон, пока на лаваше не появятся золотистые полоски.
Подавайте сразу, пока шаурма тёплая и ароматная.
Шаурма́ или шаве́рма (араб. شاورما — шауа́рма) — ближневосточное блюдо из мяса (курица, ягнятина, баранина, реже — свинина), обжаренного на вертеле, завёрнутого в лаваш или питу, с добавлением капусты, маринованного/соленого огурца, репчатого лука, чесночного соуса и, по желанию, специй.
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