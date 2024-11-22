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Шаурма с хрустящей корейской морковью и овощами

2:44
Еда

Шаурма — это не только вкусный перекус, но и полноценное блюдо, которое можно легко приготовить дома. Этот рецепт с нежной индейкой, хрустящими овощами и пикантной корейской морковью обязательно вам понравится.

Шаурма
Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia, CC BY-SA 4.0
Шаурма

Ингредиенты на 2 порции:

  • Лаваш тонкий — 2 шт.
  • Филе индейки — 300 г
  • Помидоры — 300 г
  • Огурцы — 200 г
  • Красный лук — 100 г
  • Пекинская капуста — 100 г
  • Корейская морковь (острая) — 100 г
  • Листья салата — 6 шт.
  • Сметана (18%) — 60 г
  • Томатный соус — 25 г
  • Горчица — 10 г
  • Паприка копчёная (молотая) — 1 ч. л.
  • Соль и чёрный перец по вкусу

Приготовление:

Шаг 1: Подготовка индейки

Промойте и обсушите филе индейки.
Посолите, поперчите, приправьте паприкой и вотрите специи в мясо.

Шаг 2: Запекание филе

Нагрейте духовку до 200°C.
Заверните индейку в фольгу, оставив небольшое отверстие сверху. Влейте в него пару столовых ложек тёплой воды.
Запекайте филе 35 минут. Затем дайте ему остыть прямо в фольге — это сделает мясо более нежным.

Шаг 3: Подготовка овощей

Огурцы нарежьте тонкой соломкой. При необходимости удалите крупные семена.
Помидоры разрежьте пополам, удалите сок и семена, мякоть нарежьте соломкой.
Красный лук нарежьте кольцами. Для более яркого вкуса можно замариновать его в лимонном соке.
Пекинскую капусту нашинкуйте, а корейскую морковь обсушите на бумажных полотенцах.
Листья салата вымойте и обсушите.

Шаг 4: Приготовление соуса

В миске смешайте сметану, томатный соус и горчицу.
Добавьте соль и чёрный перец, тщательно перемешайте.

Шаг 5: Сборка шаурмы

Нарежьте остывшее филе индейки тонкой соломкой.
Разложите лаваш на рабочей поверхности. Смажьте половину каждого листа соусом, оставляя свободные края (примерно 7 см).
На соус уложите листья салата, лук, огурцы, помидоры, капусту, корейскую морковь и индейку.
Подверните края лаваша и плотно заверните начинку.

Шаг 6: Обжаривание и подача

Обжарьте шаурму на сухой сковороде-гриль со всех сторон, пока на лаваше не появятся золотистые полоски.
Подавайте сразу, пока шаурма тёплая и ароматная.

Уточнения

Шаурма́ или шаве́рма (араб. شاورما‎ — шауа́рма) — ближневосточное блюдо из мяса (курица, ягнятина, баранина, реже — свинина), обжаренного на вертеле, завёрнутого в лаваш или питу, с добавлением капусты, маринованного/соленого огурца, репчатого лука, чесночного соуса и, по желанию, специй.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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