Шаурма с хрустящей корейской морковью и овощами

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Шаурма — это не только вкусный перекус, но и полноценное блюдо, которое можно легко приготовить дома. Этот рецепт с нежной индейкой, хрустящими овощами и пикантной корейской морковью обязательно вам понравится.

Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia, CC BY-SA 4.0 Шаурма

Ингредиенты на 2 порции:

Лаваш тонкий — 2 шт.

Филе индейки — 300 г

Помидоры — 300 г

Огурцы — 200 г

Красный лук — 100 г

Пекинская капуста — 100 г

Корейская морковь (острая) — 100 г

Листья салата — 6 шт.

Сметана (18%) — 60 г

Томатный соус — 25 г

Горчица — 10 г

Паприка копчёная (молотая) — 1 ч. л.

Соль и чёрный перец по вкусу

Приготовление:

Шаг 1: Подготовка индейки

Промойте и обсушите филе индейки.

Посолите, поперчите, приправьте паприкой и вотрите специи в мясо.

Шаг 2: Запекание филе

Нагрейте духовку до 200°C.

Заверните индейку в фольгу, оставив небольшое отверстие сверху. Влейте в него пару столовых ложек тёплой воды.

Запекайте филе 35 минут. Затем дайте ему остыть прямо в фольге — это сделает мясо более нежным.

Шаг 3: Подготовка овощей

Огурцы нарежьте тонкой соломкой. При необходимости удалите крупные семена.

Помидоры разрежьте пополам, удалите сок и семена, мякоть нарежьте соломкой.

Красный лук нарежьте кольцами. Для более яркого вкуса можно замариновать его в лимонном соке.

Пекинскую капусту нашинкуйте, а корейскую морковь обсушите на бумажных полотенцах.

Листья салата вымойте и обсушите.

Шаг 4: Приготовление соуса

В миске смешайте сметану, томатный соус и горчицу.

Добавьте соль и чёрный перец, тщательно перемешайте.

Шаг 5: Сборка шаурмы

Нарежьте остывшее филе индейки тонкой соломкой.

Разложите лаваш на рабочей поверхности. Смажьте половину каждого листа соусом, оставляя свободные края (примерно 7 см).

На соус уложите листья салата, лук, огурцы, помидоры, капусту, корейскую морковь и индейку.

Подверните края лаваша и плотно заверните начинку.

Шаг 6: Обжаривание и подача

Обжарьте шаурму на сухой сковороде-гриль со всех сторон, пока на лаваше не появятся золотистые полоски.

Подавайте сразу, пока шаурма тёплая и ароматная.

Уточнения

Шаурма́ или шаве́рма (араб. شاورما‎ — шауа́рма) — ближневосточное блюдо из мяса (курица, ягнятина, баранина, реже — свинина), обжаренного на вертеле, завёрнутого в лаваш или питу, с добавлением капусты, маринованного/соленого огурца, репчатого лука, чесночного соуса и, по желанию, специй.

